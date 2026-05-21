ИТ-интегратор «СофтБаланс» вышел на рынок аутсорсинга ИБ: подписан договор с разработчиком ИБ-средств «СерчИнформ»

Компания «СофтБаланс» запустила сервис по защите от внутренних угроз на базе ИБ-решений от «СерчИнформ» – для организаций в Санкт-Петербурге и по всей России. ИТ-партнер уже работает с компаниями из сфер ритейла, логистики, медицины и ИТ-сектора, где заказчики уже тестируют услугу. Об этом CNews сообщили представители «СофтБаланс».

«За последние пять лет мы успешно реализовали десятки проектов по защите данных для клиентов из разных отраслей. И убедились, что комплексная ИБ – это необходимость для бизнеса. Но столкнулись с общей болью наших клиентов: нанять собственный штат экспертов – дорого, а возлагать безопасность на плечи только одного специалиста – это риск для бизнеса и зачастую угроза выгорания самого специалиста. Поэтому модель ИБ-аутсорсинга мы считаем перспективной и востребованной. Благодаря сервису клиент получает доступ к защитному ПО и сопровождение от ИБ-аналитика за приемлемую стоимость», – сказал Филипп Вербов, руководитель отдела информационной безопасности компании «СофтБаланс».

ИБ-аутсорсинг – комплексное решение для защиты бизнеса от внутренних угроз по модели подписки. Аутсорсинг внутренней информационной безопасности позволяет спрогнозировать в компании ИБ-угрозы, предотвратить утечки информации, предупредить мошеннические риски, без трудозатрат со стороны заказчика. Услуга становится все более актуальной в России из-за роста угроз информационной безопасности и ужесточения законодательства с области защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации.

«Для нас важно, чтобы заказчики получали защиту на высоком уровне, поэтому, специалисты партнеров проходят у нас специальный курс и подтверждают свои знания на экзамене. Основной упор делаем на практический опыт выявления и расследования инцидентов. ИБ-аналитики «СофтБаланс» прошли наше обучение, подтвердили квалификацию и уже сопровождают заказчиков, – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». – При этом мы всегда остаемся на связи и отвечаем на любые дополнительные вопросы партнера, участвуем в расследовании сложных инцидентов, настраиваем системы и пр. Кроме того помогаем с продвижением услуги: участвуем в первых встречах с заказчиками, проводим совместные мероприятия. Так, на следующей неделе состоится вебинар для компаний малого и среднего бизнеса, где расскажем, как обеспечить информационную безопасность, если ресурсы ограничены, и как избежать ошибок при внедрении защиты».

Компания «СофтБаланс» запустила тесты в четырех компаниях. В двух организациях сфер ритейла ИБ-аутсорсинг позволяет контролировать выгрузку товарных остатков и работу сотрудников с клиентскими базами. В медицинской – защищать персональные данные пациентов (чувствительная информация под 152-ФЗ). Логистической – предотвращать утечки маршрутов, тарифов и договоров с перевозчиками. В ИТ-компании организована защита исходного кода и контроль доступов к облачным репозиториям. Заказчики уже на этапе тестирования получают первые результаты: выявляют нарушения трудовой дисциплины, оценивают риски утечек и контролируют выполнение базовых правил ИБ, например, передачу персональных данных по защищенным каналам связи.