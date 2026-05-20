ЦБТ и аэропорт Шереметьево подписали соглашение о сотрудничестве

«Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), и международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ закрепляет намерение сторон развивать технологическое партнёрство в области биометрии в рамках функционирования ГИС ЕБС.

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться экспертизой и аналитической информацией, оказывать друг другу консультационную поддержку, проводить совместные встречи и формировать рабочие группы для проработки предложений по применению биометрических технологий. Конкретные направления взаимодействия будут определяться отдельными договорами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Сотрудничество с международным аэропортом Шереметьево — это значимый шаг в развитии Единой биометрической системы и расширении сценариев её применения в реальной инфраструктуре, — отметил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий. — Аэропорт — одна из самых сложных и требовательных сред с точки зрения безопасности и пропускной способности. Совместная работа с командой Шереметьево позволит нам объединить наши компетенции в области биометрических технологий с уникальным операционным опытом аэропорта и сформировать предложения, которые в перспективе сделают взаимодействие пассажиров с инфраструктурой быстрее, удобнее и безопаснее».

Заместитель генерального директора по информационным технологиям МАШ Дмитрий Ильин сказал: «Благодаря разработкам аэропорта Шереметьево, «Центра Биометрических Технологий», других профильных организаций и государственных ведомств внедрение биометрических технологий в аэропортах России выходит на новый уровень. Биометрия становится фундаментом для бесшовного и современного пассажирского опыта. По сути, мы являемся родоначальниками нового образа жизни человека без бумажных документов, даем свободу перемещения, экономию времени, снижение стресса и делаем путешествие более комфортным. Пассажирам не нужно будет искать посадочный талон в телефоне или на бумаге – это особенно актуально для деловых людей и тех, кто ценит каждую минуту. Я уверен, что в конечном счете, необходимость предъявлять бумажные документы постепенно уйдет в прошлое».

Соглашение подписано сроком на два года с возможностью пролонгации.