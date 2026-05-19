МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию

МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совместный проект Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ и ДИТ Москвы впервые подготовил наставников, которые смогут тренировать команды по спортивному программированию и занимать вместе с ними высокие места на престижных международных соревнованиях. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В обучении, которое проходило в течение 2,5 месяцев, приняли участие представители 44 регионов России. Они освоили методики подготовки к олимпиадам, работу с популярными платформами для проведения тренировок и соревнований по спортивному программированию, а также психологические и организационные аспекты тренировочного процесса. Диплом государственного образца о повышении квалификации получили 57 выпускников.

«Для нас было важно создать курс, который станет точкой опоры для сообщества тренеров. Вместе с Правительством Москвы мы заложили прочный фундамент для системной подготовки кадров, и успех первого потока это подтверждает. Уверен, что эта программа станет основой для развития тренерского института в стране, формируя новое поколение наставников, способных готовить чемпионов мирового уровня», — сказал директор ФПМИ МФТИ Андрей Райгородский.

«Москва — безусловный российский флагман развития ИТ. Здесь сосредоточена большая часть российских ИТ-компаний, а доля отрасли информационных технологий в экономике города за последние пять лет выросла вдвое и достигла 10%. Сам город ежегодно реализует более 300 цифровых проектов, в том числе сотни онлайн-проектов и сервисов для горожан. Правительство Москвы поддерживает перспективные программы подготовки кадров в ИТ-сфере, потому что именно от этого во многом зависит развитие отечественной индустрии информационных технологий и уровень цифровых сервисов, которые получают миллионы жителей столицы и всей страны», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Выпускники курса отметили, что наибольшую ценность для них представили кейсы вузов, разбор организации турниров и психологические аспекты тренировочного процесса. Многие из них планируют в ближайшее время открыть собственные кружки для студентов и школьников.

«Подробный разбор инструментов для создания задач и проведения соревнований дал чёткое понимание, как выстроить тренировочный процесс. Отдельное спасибо за подборку теоретических материалов по hard skills — это готовая база для дальнейшей работы. Планирую организовать кружок для школьников 8–11 классов и студентов 1–3 курсов, а также интегрировать элементы спортивного программирования в учебный процесс», — сказал выпускник курса, преподаватель ФГБОУ ВО «Донецкого национального технического университета» Кривцов Денис.

Проект реализован в рамках задач национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Спортивное программирование в России официально признано видом спорта, и подготовка квалифицированных тренеров становится важнейшим условием для сохранения лидерства страны на международных турнирах, включая самые престижные — ICPC (International Collegiate Programming Contest).