«Корус Консалтинг» и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, импортозамещения и продвижения отечественных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Сегодня VK Tech предлагает рынку линейку облачных продуктов, которая закрывает большинство типовых сценариев цифровизации рабочих мест и развития ИТ-инфраструктуры. Для крупных проектов требовалась глубокая интеграционная и отраслевая экспертиза — именно ее предоставил «Корус Консалтинг».

Совместная работа партнеров будет строиться на развитии трех направлений: внедрение защищенного коммуникационного ядра (VK WorkSpace), гибридной облачной инфраструктуры (VK Cloud) и комплексная цифровизация рабочих мест.

В рамках развития сотрудничества «Корус Консалтинг» открыл центр компетенций с демонстрационной зоной, где можно протестировать сценарии миграции. Также более 40 технических специалистов компании – от системных архитекторов до инженеров внедрения – прошли сертификацию по продуктам VK Tech. Это позволяет разворачивать VK WorkSpace на мощностях заказчика за три-четыре недели вместо обычных двух месяцев. В планах ИТ-партнеров – провести ряд совместных отраслевых мероприятий и разработать готовые типовые архитектуры для государственного сектора и промышленности.

«Для нас стратегическое партнерство с VK Tech — это возможность объединить технологическую экспертизу и практический опыт реализации масштабных проектов цифровой трансформации. Сегодня рынок особенно нуждается в зрелых российских решениях и сильных интеграционных компетенциях, которые позволяют заказчикам выстраивать устойчивую ИТ-инфраструктуру», — отметил Дмитрий Кочанов, генеральный директор MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

«Портфель VK Tech охватывает и облачные сервисы по подписке, и сложные инфраструктурные продукты. "Корус Консалтинг" обладает экспертизой в обоих этих направлениях, поэтому наш продуктовый портфель органично совпадает с их бизнес-моделью и накопленным опытом. Именно это совпадение создает прочную основу для совместной работы», — сказал Константин Новиков, директор по партнерским продажам VK Tech.

