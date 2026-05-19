«АЛМИ Партнер» выпустила ИИ-ассистент «АЭксперт»

Компания «АЛМИ Партнер» представила интеллектуальный ассистент — «Аэксперт». Он использует проверенные корпоративные данные и помогает решать прикладные задачи, в том числе подготовку текстовых документов, обработку типовых запросов с генерацией интеллектуальных справок, разработку информационных материалов. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Ассистент бесшовно встроен в веб-редакцию офисного пакета «АльтерОфис». «АЭксперт» функционирует в закрытом контуре без интернета и внешних сервисов, минимизируя риски утечек. Он оптимизирует рутинные операции, снижает ошибки и повышает эффективность команды.

ИИ-ассистент для «АльтерОфис Веб» может функционировать как внутри редакторов приложений, так и в виде отдельных специализированных ИИ-агентов, настроенных на решение конкретных задач, например, отдела закупок, кадровой, юридической службы и других.

«АЭксперт» особенно востребован в крупных коммерческих и государственных компаниях с большим объемом документов, формализованными процессами и повторяющимися запросами. Он ускоряет работу сотрудников, снижает количество ошибок и нагрузку на службы поддержки, обеспечивает безопасность данных и предотвращает выгорание за счет автоматизации рутины.

«"АЭксперт" — это новая веха в развитии российского рынка офисного ПО и цифровизации бизнеса. В эпоху, когда компании сталкиваются с экспоненциальным ростом внутренних данных и строгих требований к безопасности, мы предлагаем не просто ИИ-ассистента, а полноценную экосистему, интегрированную в "АльтерОфис Веб". "АЭксперт" превращает разрозненные корпоративные данные в унифицированные ответы без риска утечек и зависимости от облачных провайдеров», — сказал Станислав Орлов, технический директор «АЛМИ Партнер».

