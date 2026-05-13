«Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», обновил сервис S3-совместимого объектного хранилища. Об этом CNews сообщил представитель провайдера. Решение подходит для резервного копирования, хранения медиаконтента, обработки больших объёмов информации для аналитических задач и построения ИИ-моделей, а также других сценариев. S3-совместимое объектное хранилище не накладывает ограничений на формат файлов, что делает сервис универсальным для размещения различных типов данных.

В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» сделало акцент на отказоустойчивости, масштабируемости и удобстве интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру.

Объектная архитектура позволяет увеличивать объем хранения по мере роста нагрузки без необходимости перестраивать инфраструктуру, сохраняя стабильную производительность даже при работе с большими массивами данных. Каждый объект и его метаданные реплицируются на несколько узлов кластера, что обеспечивает доступность данных даже при сбоях оборудования. Дополнительно используются механизмы автоматической проверки целостности и самовосстановления данных при обнаружении повреждений.

Для защиты информации предусмотрено шифрование данных при передаче и хранении, а также настраиваемые политики безопасности для логических контейнеров (бакетов) и самих объектов. Сервис поддерживает составную загрузку объектов размером до нескольких терабайт через параллельные потоки передачи данных. Пользователи могут контролировать версии файлов, настраивать жизненный цикл объектов и подключать хранилище к существующим ИТ-системам через инструменты управления данными REST API и S3 SDK, а также разграничивать доступ к объектам с помощью ACL-политик.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Объектное хранилище сегодня — один из базовых сервисов для работы с большими объемами данных. При этом для бизнеса по-прежнему критичны отказоустойчивость, производительность и удобство управления. Мы сфокусировались именно на этих задачах, чтобы предоставить клиентам наш обновленный инструмент для хранения резервных копий, медиаданных и информации для аналитических и ИИ-систем».