Разделы

Облака
|

«Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», обновил сервис S3-совместимого объектного хранилища. Об этом CNews сообщил представитель провайдера. Решение подходит для резервного копирования, хранения медиаконтента, обработки больших объёмов информации для аналитических задач и построения ИИ-моделей, а также других сценариев. S3-совместимое объектное хранилище не накладывает ограничений на формат файлов, что делает сервис универсальным для размещения различных типов данных.

В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» сделало акцент на отказоустойчивости, масштабируемости и удобстве интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру.

Объектная архитектура позволяет увеличивать объем хранения по мере роста нагрузки без необходимости перестраивать инфраструктуру, сохраняя стабильную производительность даже при работе с большими массивами данных. Каждый объект и его метаданные реплицируются на несколько узлов кластера, что обеспечивает доступность данных даже при сбоях оборудования. Дополнительно используются механизмы автоматической проверки целостности и самовосстановления данных при обнаружении повреждений.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Для защиты информации предусмотрено шифрование данных при передаче и хранении, а также настраиваемые политики безопасности для логических контейнеров (бакетов) и самих объектов. Сервис поддерживает составную загрузку объектов размером до нескольких терабайт через параллельные потоки передачи данных. Пользователи могут контролировать версии файлов, настраивать жизненный цикл объектов и подключать хранилище к существующим ИТ-системам через инструменты управления данными REST API и S3 SDK, а также разграничивать доступ к объектам с помощью ACL-политик.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Объектное хранилище сегодня — один из базовых сервисов для работы с большими объемами данных. При этом для бизнеса по-прежнему критичны отказоустойчивость, производительность и удобство управления. Мы сфокусировались именно на этих задачах, чтобы предоставить клиентам наш обновленный инструмент для хранения резервных копий, медиаданных и информации для аналитических и ИИ-систем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Облачные ПК Microsoft резко подешевеют, но станут дольше запускаться

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290