Даешь связь на высоте: «Миранда» улучшила покрытие в туристических местах Крыма и Севастополя

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, в преддверии туристического сезона построила больше 20 базовых станций в Крыму и Севастополе. Это позволило улучшить связь в нескольких населенных пунктах полуострова. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

В результате стройки новые базовые станции появились в крымской столице, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Евпатории и Севастополе. Все они предоставляют жителям регионов не только возможность голосовой связи, но и услуги беспроводного Интернета по технологии 4G.

Юрий Руденко, заместитель генерального директора – директор по технической инфраструктуре «Миранды»: «Заметить изменения в покрытии могут как жители городов, так и небольших сел. Не за горами высокий туристический сезон, поэтому особое внимание мы уделили труднодоступным локациям, популярным у любителей дикого туризма и трекинга. Введенные в строй объекты работают в диапазоне LTE, что обеспечивает не только стабильный голос, но и высокую скорость передачи данных, необходимую для загрузки карт, фото и видео в социальные сети».

Улучшилась связь и в самой южной части Крыма, которая находится между бухтой Ласпи и Форосом. Так, абоненты обеспечены связью во время походов в районе мыса Сарыч, на гору Каланых-Кая и на смотровую площадку Ласпи. Все это позволит оставаться на связи даже в пиковые часы нагрузки на сеть. По информации Минкурортов Крыма, в 2025 г. регион посетили почти 7 млн туристов.

Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым: «Цифровая доступность сегодня — такой же важный критерий комфортного отдыха, как чистое море или исправные дороги. Путешественники все чаще выбирают «зеленый» туризм: глэмпинги, пешие маршруты в горах, удаленные бухты. И именно там раньше возникали проблемы со связью. Расширение покрытия «Мирандой» снимает этот барьер. Мы рассчитываем, что пример частной инвестиционной активности в инфраструктуру станет стимулом для других операторов, чтобы закрыть «мертвые зоны» на самых живописных участках полуострова».

В планах «Миранды» до конца 2026 г. усилить сигнал на трассах, ведущих к Южному берегу Крыма, а также в районах Алушты, Ялты и Судака, где традиционно фиксируется наибольший турпоток.