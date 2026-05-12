Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

Даешь связь на высоте: «Миранда» улучшила покрытие в туристических местах Крыма и Севастополя

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, в преддверии туристического сезона построила больше 20 базовых станций в Крыму и Севастополе. Это позволило улучшить связь в нескольких населенных пунктах полуострова. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

В результате стройки новые базовые станции появились в крымской столице, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Евпатории и Севастополе. Все они предоставляют жителям регионов не только возможность голосовой связи, но и услуги беспроводного Интернета по технологии 4G.

Юрий Руденко, заместитель генерального директора – директор по технической инфраструктуре «Миранды»: «Заметить изменения в покрытии могут как жители городов, так и небольших сел. Не за горами высокий туристический сезон, поэтому особое внимание мы уделили труднодоступным локациям, популярным у любителей дикого туризма и трекинга. Введенные в строй объекты работают в диапазоне LTE, что обеспечивает не только стабильный голос, но и высокую скорость передачи данных, необходимую для загрузки карт, фото и видео в социальные сети».

Улучшилась связь и в самой южной части Крыма, которая находится между бухтой Ласпи и Форосом. Так, абоненты обеспечены связью во время походов в районе мыса Сарыч, на гору Каланых-Кая и на смотровую площадку Ласпи. Все это позволит оставаться на связи даже в пиковые часы нагрузки на сеть. По информации Минкурортов Крыма, в 2025 г. регион посетили почти 7 млн туристов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым: «Цифровая доступность сегодня — такой же важный критерий комфортного отдыха, как чистое море или исправные дороги. Путешественники все чаще выбирают «зеленый» туризм: глэмпинги, пешие маршруты в горах, удаленные бухты. И именно там раньше возникали проблемы со связью. Расширение покрытия «Мирандой» снимает этот барьер. Мы рассчитываем, что пример частной инвестиционной активности в инфраструктуру станет стимулом для других операторов, чтобы закрыть «мертвые зоны» на самых живописных участках полуострова».

В планах «Миранды» до конца 2026 г. усилить сигнал на трассах, ведущих к Южному берегу Крыма, а также в районах Алушты, Ялты и Судака, где традиционно фиксируется наибольший турпоток.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Озера-хранилища и ИИ-агенты — главные тренды на российском рынке больших данных и средств аналитики

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290