«Обит»: какие сегменты будут драйвером ИТ-рынка в 2026 году

По оценке «Обит», рост ИТ-рынка сегодня сосредоточен в отдельных драйверных сегментах, тогда как ряд направлений сохраняет сдержанную динамику. В 2026 г. ИТ-рынок продолжит расти за счет тех областей, где есть необходимость заменить старое, отодвигая на второй план развитие технологий и инноваций. При этом внутри отрасли происходит структурная трансформация: отдельные направления развиваются неравномерно. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Эксперты «Обит» выделяют сегменты с высокой, умеренной и низкой динамикой развития.

Так, наиболее высокую динамику продолжат показывать системные интеграторы. Компании сохраняют высокий спрос на внедрение ПО, миграцию с SAP и Oracle, разработку кастомных решений и сопровождение корпоративных систем.

Еще одним быстрорастущим направлением останутся провайдеры облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Рост сегмента стимулируют миграция с AWS и Azure на локальные платформы, увеличение объемов данных и развитие ИИ-сервисов, требующих значительных вычислительных мощностей. При этом рынок продолжит концентрироваться вокруг крупных игроков из-за капиталоемкости рынка и высокого порога входа.

Стратегический рост также сохраняется в сегменте кибербезопасности. Спрос здесь во многом остается «принудительным» — компании усиливают защиту после атак и инцидентов, а требования к информационной безопасности продолжают ужесточаться.

Наряду с быстрорастущими сегментами эксперты «Обит» выделяют направления со смешанной динамикой. В первую очередь это рынок систем управления предприятием (ERP, CRM, BI). Спрос на такие решения остается высоким, однако предложение зачастую не соответствует ожиданиям бизнеса. Такие проекты внедрения длительные и сложные, а зависимость заказчиков от интеграторов высокая. Дополнительным ограничением остается секвестр ИТ-бюджетов.

Смешанной динамике также подвержен рынок B2B SaaS-продуктов — CRM, HR-сервисов, аналитических платформ и решений для управления рабочими процессами. Компании осторожнее подходят к расходам, а спрос концентрируется преимущественно вокруг продуктов, которые либо идентично заменяют ушедший иностранный софт, либо дают быстрый финансовый эффект и понятный ROI.

При этом в ряде ниш ожидается серьезное давление. Экспортно-ориентированные разработчики работают в условиях ограничений внешних рынков, независимые продуктовые компании и стартапы — с ограниченным внутренним спросом и нехваткой инвестиций. Сложности также сохранятся в сегменте передовых технологий — генеративного ИИ и наукоемких проектов, развитие которых требует значительных вычислительных ресурсов и доступа к современной аппаратной базе.

«Рынок перешел от экстренного замещения к системной замене устаревших или ушедших иностранных решений. Мы видим, что ИТ-бюджеты не распределяются на “модные” направления — а концентрируются на тех сферах, которые напрямую влияют на устойчивость бизнеса», — сказал Андрей Рыков, заместитель генерального директора по ИТ и инновациям «Обит».

