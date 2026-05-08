Энергетический удар: ТЭК стал самой «зараженной» вредоносным ПО отраслью в России

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», в I квартале 2026 г. доля заражений различными видами вредоносного ПО в отрасли ТЭК выросла в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 35%. На фоне геополитической повестки ТЭК стал самым зараженным сектором экономики: на одну компанию здесь пришлось более 1,2 тыс. заражений, а главной угрозой для отрасли стали атаки профессиональных хакерских группировок. Такие выводы следуют из отчета Solar 4RAYS о ландшафте вредоносных атак в первом квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Аналитический отчет сформирован специалистами Solar 4RAYS на основе данных с сети сенсоров на территории России, которые отслеживают активность вредоносных программ из зараженных сетей различных организаций. В частности, сенсоры фиксируют вредоносное ПО (ВПО) для майнинга, для удаленного доступа (RAT), а также вирусы-шифровальщики, ботнеты, признаки потенциальных атак профессиональных APT-группировок и др.

В целом интенсивность заражений вредоносами в российских организациях продолжает расти. Так, в I квартале 2026 г. в среднем одна компания была заражена 284 раза — это в два раза больше, чем в I же квартале прошлого года и в 1,8 раза больше того же показателя IV квартала 2025 г.

Впервые за последний год самой уязвимой к заражениям отраслью стал ТЭК (35%). Второе место заняло здравоохранение (31%), затем идут госсектор (15%) и промышленность (14%). Для сравнения, весь 2025 г. большая доля заражений приходилась на здравоохранение и промышленность, а уже в этом квартале доля заражений в промышленности сократилась на 15 п.п. год к году. При этом среднее число подобных атак в госсекторе выросло в 3,4 раза год к году — до 221 атаки на одну организацию из отрасли, а на ТЭК — почти в четыре раза. По словам экспертов Solar 4RAYS, главная причина — нестабильная ситуация на мировом рынке энергоносителей в I квартале, что и подстегнуло интерес хакеров к отрасли ТЭК, влияющей на экономику не только России, но и других стран.

Также впервые основной угрозой для всех российских организаций стали атаки профессиональных хакеров — большая часть заражений (39%) пришлась на следы присутствия APT-группировок, при этом их доля выросла год к году на 12 п.п. Стоит отметить, что такие следы в большом количестве удалось обнаружить не только в предприятиях ТЭК, но и в промышленности и здравоохранении, что свидетельствует о стабильном присутствии профессиональных хакеров в данных секторах. В госсекторе же, напротив, в семи из восьми категорий угроз фиксируется значительное снижение год к году — это может свидетельствовать о повышении уровня защиты от популярных киберугроз.

На втором месте среди наиболее распространенных киберугроз оказались программы-стилеры для кражи конфиденциальной информации, а на третьем — средства удаленного доступа (RAT), с помощью которых хакеры управляют устройствами жертв или перепродают доступы к ним на черном рынке. Гораздо реже злоумышленники используют ботнеты (3%), фишинг (2%), программы-загрузчики вредоносов (2%), майнеры (2%) и программы-вымогатели (меньше 1%).

«Взрывной рост атак на предприятия ТЭК фиксируется одновременно в шести из восьми категорий угроз: APT, стилеры, RAT, фишинг, вымогатели и загрузчики. Данная отрасль перетянула на себя внимание профессиональных хакеров, однако целями вредоносных атак по-прежнему остаются и другие сектора, такие как здравоохранение, промышленность и госсектор. Мы в Solar 4RAYS не ожидаем ослабления этого давления в ближайшие месяцы», — сказал Станислав Пыжов, руководитель группы анализа вредоносного программного обеспечения (ВПО) центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар».



