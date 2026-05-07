«СофтМедиаЛаб» вывела на рынок систему безопасности и контроля ИИ-агентов

Российская компания «СофтМедиаЛаб» представила «КиберАгентРевью» — систему безопасности и контроля ИИ-агентов в реальном времени. Актуальность таких решений подтверждает Gartner, назвавший безопасность ИИ-агентов одним из ключевых трендов кибербезопасности 2026 г. Решение позволит компаниям выявлять отклонения в действиях агентов, предотвращать утечки и расследовать аномалии, обеспечивая безопасное внедрение ИИ в корпоративной среде. Об этом CNews сообщил представитель «СофтМедиаЛаб».

«КиберАгентРевью» (CyberAgentReview) — система безопасности и контроля ИИ-агентов в реальном времени. В основе – мониторинг и аудит действий агентов с учетом контекста их работы. Это позволяет обеспечивать безопасность ИИ в корпоративной среде: выявлять отклонения от поставленных целей, предотвращать утечки данных и расследовать аномалии в сценариях.

Технически решение реализовано в виде локального прокси-сервиса на рабочих станциях и выступает единым шлюзом к большим языковым моделям (LLM), обеспечивая защиту LLM без изменения пользовательских инструментов. В централизованном дашборде можно полностью отследить: какой агент, какие данные и куда отправил. Также доступны функции автоматического обнаружения утечек, контроля аномалий и настройки оповещений.

В планах развития — расширение механизмов поведенческого анализа и защиты ИИ-агентов. Система будет сопоставлять вызовы инструментов с исходной задачей и уточнениями пользователя, выявлять отклонения (в том числе вызванные промпт-инъекциями) и обеспечивать защиту от промпт-инъекций за счет автоматического прерывания выполнения операций, не допуская распространения вреда в случае сбоя.

Актуальность таких решений подтверждают аналитики. В 2026 г. Gartner назвал безопасность ИИ-агентов и контроль над ними одним из ключевых трендов кибербезопасности. При этом отмечается критическая проблема: традиционные системы управления доступом (IAM) оказались не готовы к появлению новых видов угроз от ИИ-агентов.

Автономные системы не только генерируют текст, но и выполняют действия: обращаются к API, изменяют данные, запускают процессы. Они внедряются в бизнес быстрее, чем выстраиваются меры защиты.

Особая угроза — ИИ-агенты, которые одновременно имеют доступ к приватным данным, внешнему контенту и инструментам передачи информации. В таких сценариях злоумышленник может внедрить скрытые команды в документ или письмо, после чего агент самостоятельно соберет и отправит конфиденциальные данные.

Максим Горшков, технический директор «СофтМедиаЛаб», отметил: «Традиционные средства безопасности не предотвращают атаки, при которых легитимный ИИ-агент начинает действовать с измененной целью. «КиберАгентРевью» позволяет компаниям выстраивать практику обеспечения безопасности ИИ, выявлять такие отклонения и снижать риски при использовании автономных систем, обеспечивая контроль их действий и соответствие регуляторным требованиям, включая защиту персональных данных и объектов критической информационной инфраструктуры».