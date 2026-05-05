Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Устройство сбора и передачи данных «НЭК Тех» включено в реестр Минпромторга

Устройство сбора и передачи данных (УСПД) – ШЛ-ZB-L, разработанное научно-техническим центром «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК»), получило положительное заключение Минпромторга и внесено в Реестр отечественной промышленной продукции России. Об этом CNews сообщил представитель «НЭК Тех».

УСПД – представляет собой единое решение для двух задач: коммерческого учёта электроэнергии (ИСУЭ) и телемеханики. Устройство закрывает потребность в сборе данных для расчётов за электроэнергию и в оперативном управлении электросетями.

«Включение УСПД ШЛ-ZB-L в Реестр отечественной промышленной продукции означает, что устройство отвечает высоким российским стандартам и строгим критериям локализации, а для «НЭК Тех», как для производителя – это еще один шаг к технологическому суверенитету», – сказал технический директор «НЭК Тех» Денис Коваль.

Модификация УСПД ШЛ-ZB-L с функциями контроллера телемеханики получает и хранит данные не только с обычных счётчиков электричества, но и с приборов учёта других энергоресурсов, а также с любых цифровых измерительных устройств. Все эти данные передаются в диспетчерские и учётные системы.

Отдельно стоит сказать про безопасность. В УСПД ШЛ-ZB-L встроены сертифицированные ФСБ средства криптографической защиты информации (СКЗИ), которые защищают каналы передачи данных от УСПД в информационно-вычислительный комплекс и/или центр управления сетями (ЦУС). УСПД ШЛ-ZB-L полностью соответствует требованиям к защите информации интеллектуальных систем учёта электроэнергии, корпоративным стандартам ПАО «Россети» и требованиям единой технической политики в электросетевом комплексе.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Можно выбрать один из двух сертифицированных вариантов – ViPNet Client 4U for Linux от «ИнфоТеКС» или ПК «СКЗИ УСПД-21» от «С-Терра СиЭсПи». Оба варианта имеют заключения испытательных лабораторий ФСБ о корректности встраивания.

Разработанное в «НЭК Тех» решение отличается высокой эффективностью и удобством применения, а также способностью к самовосстановлению в случае неисправности и самодиагностике своего состояния.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Минпромторг не сумел отсудить многомиллионную субсидию у производителя электроники

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

В России нашли способ импортозаместить пропеллеры для БПЛА. Разработка прочнее и дешевле в изготовлении, чем импорт

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще