Актуальные угрозы для центров обработки данных: отчет ЭАЦ InfoWatch

Экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) ГК InfoWatch подготовил аналитический отчет «ЦОД как базовый элемент критической инфраструктуры. Защита данных в рамках современных конфликтов». В исследовании эксперты ЭАЦ анализируют специфические риски, с которыми сталкиваются владельцы и пользователи центров обработки данных в условиях гибридных угроз и локальных вооруженных конфликтов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Как отмечают аналитики, сегодня перед государствами, в том числе перед Россией, стоит целый ряд инфраструктурных вызовов, связанных обеспечением устойчивости объектов КИИ. В частности, речь идет о дефиците мощностей – как отмечают авторы отчета, растущая нагрузка на ЦОД в связи с развитием облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта приводит к закономерному росту энергопотребления, который часто опережает темпы расширения электросетей.

Еще один вызов – это необходимость обеспечивать цифровой суверенитет: важнейшим условием безопасности стал переход на отечественные решения и оборудование (NGFW, коммутаторы, маршрутизаторы). Кроме того, сама инфраструктура центров обработки данных за последние несколько лет серьезно изменилась – бизнес все чаще сочетает собственные мощности и арендованные каналы связи для доступа к облачным ресурсам.

Как отмечают специалисты ЭАЦ InfoWatch, вместе со спецификой рынка и внешней ситуацией меняются и подходы к защите.

«Сегодня безопасность объектов КИИ, размещенных в ЦОДах, на наш взгляд, должна соответствовать нескольким ключевым требованиям. С точки зрения информационной безопасности необходимо обеспечить надежную защиту от всех видов компьютерных атак, внедрение принципа zero trust во всех сегментах сети, импортозамещение средств защиты и оборудования, реализовать другие меры обеспечения безопасности в соответствии с нормативно-правовой базой. Физическая безопасность в современной ситуации – это не только защита от техногенных катастроф, охрана ЦОД и линий связи, обеспечение антитеррористической защищенности, но и фактически оборонные меры – защита от диверсий и прямых атак, в том числе с применением БПЛА. Для этого необходимо эффективное взаимодействие охраны объектов, подразделений территориальной обороны и вооруженных сил» – сказал руководитель ЭАЦ InfoWatch Михаил Смирнов.