Wildberries запустила экспресс-доставку еды из магазинов «ВкусВилла»

Wildberries запускает экспресс-доставку продуктов питания из магазинов «ВкусВилла». По результатам нескольких этапов тестирования экспресс-доставка из сети магазинов «ВкусВилл» уже охватывает большую часть Москвы и некоторые районы Московской области. В будущем, по мере масштабирования теста, услугой уже смогут воспользоваться жители других российских городов, где представлен «ВкусВилл». Об этом CNews сообщили представители RWB.

Данное партнерство предполагает взаимодействие по модели продаж «Витрина экспресс» (EDBS), при которой ритейлер самостоятельно осуществляет хранение, сборку и доставку товара. Wildberries в данном случае выступает платформой, соединяющей напрямую продавца с клиентом.

Оформление заказа доступно на сайте и в приложении маркетплейса на Android и iOS. Клиентам достаточно найти желаемый товар бренда на онлайн-витрине и добавить его в корзину. Она будет формироваться отдельно от корзины, наполненной товарами других продавцов Wildberries.

Доставка продуктов будет бесплатной и в среднем займет от 30 минут до 1 часа внутри Москвы — ее скорость зависит от адреса клиента и загруженности курьерских служб супермаркета. Также пользователи смогут выбрать удобный часовой интервал для получения товаров в день заказа или в последующие дни. Курьерская служба «ВкусВилла» работает с 9 утра до 21 часа, а заказ принимается за полтора часа до закрытия и доставляется клиенту в этот же день. При оформлении заказа позже 19:45 будут доступны для выбора временные слоты на следующий день. По итогам тестирования «ВкусВилл» планирует внедрить другие виды доставок, в том числе и круглосуточную.

На онлайн-витрине уже представлено более 9 тыс. наименований продукции. Помимо продуктов питания, в ассортимент входят косметические средства, товары для дома, зоотовары и множество других категорий бренда.

«Новые партнерские проекты по направлению e-grocery становятся одними из ключевых драйверов в развитии вариантов доставок на Wildberries. Они делают процесс онлайн-покупок более удобным и укрепляют доверие потребителей к услугам доставки еды. Экосистема Wildberries позволяет ритейлерам дифференцировать свои каналы сбыта и делать собственную продукцию еще доступнее для покупателей. В рамках сотрудничества с «ВкусВиллом» маркетплейс реализует новый формат продуктовых заказов с экспресс-доставкой. Он предполагает быстроту и удобство получения продуктов и готовых блюд на ежедневной основе», — отметила руководитель направления доставки силами продавца RWB Елизавета Шлеин.

«Мы хотим, чтобы свежие, проверенные и честные продукты были под рукой везде, где вы делаете покупки: в приложении «ВкусВилл», в магазинах — и теперь на крупнейшем маркетплейсе страны. В рамках нашей эволюционной цели «Полезная еда для здорового питания доступна каждому” мы стараемся, чтобы продукты «ВкусВилла» были доступны везде, где есть наши покупатели. Отметим, что продукция «ВкусВилла» с длительным сроком хранения уже несколько лет представлена на Wildberries», — сказала руководитель направления «Партнеры онлайн» «ВкусВилла» Алина Жаброва.

В декабре 2024 г. Wildberries объявила о тестовом запуске доставки продуктов питания на платформе. Компания будет продолжать развивать проекты по линии e-grocery и заключать новые партнерства с крупными ритейл-игроками, разрабатывающими высокотехнологичный сервис по доставке еды и готовых блюд.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

