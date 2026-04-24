Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами

Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detection and Response предназначено для выявления, анализа и предотвращения угроз на конечных точках. Продукт обеспечивает мониторинг активности на хостах под управлением Windows и Linux, выявляя вредоносные действия на основе корреляции событий непосредственно на уровне конечной точки.

Архитектурная особенность

Архитектурной особенностью решения является выполнение корреляции на агенте. Это позволяет обнаруживать атаки в реальном времени без зависимости от центральной инфраструктуры и снижает задержки при принятии решений о реагировании.

Реагирование на угрозы

Встроенные механизмы автоматической блокировки позволяют оперативно пресекать вредоносную активность до её распространения.

Функциональные возможности ручного реагирования дополняют автоматические механизмы и позволяют оператору выполнять точечные действия в рамках инцидента.

Инцидент в Security Vision EDR

Правила корреляции и настройка

Security Vision EDR включает более 800 преднастроенных правил корреляции, покрывающих типовые техники атак. Для адаптации под особенности инфраструктуры предусмотрен No-Code редактор, позволяющий создавать и модифицировать правила без необходимости программирования.

Сенсоры и телеметрия

Гибкая настройка сенсоров и собираемой телеметрии позволяет оптимизировать баланс между полнотой данных и нагрузкой на систему.

Управление агентской инфраструктурой

Отдельное внимание уделено управлению агентской инфраструктурой. В системе реализованы функции централизованного распространения агентов, контроля их доступности и анализа стабильности работы. Соответствующие показатели представлены на дашбордах и в отчетах, что упрощает эксплуатацию и контроль покрытия.

Модуль управления активами

В составе решения доступен полнофункциональный модуль управления активами, обеспечивающий сканирование, идентификацию и инвентаризацию хостов и сервисов. Модуль позволяет формировать группы активов, классифицировать их по ролям и критичности, а также выстраивать ресурсно-сервисную модель инфраструктуры. Такой подход обеспечивает аналитикам полный контекст при расследовании: становится доступной информация о значимости затронутого актива, его принадлежности к сегменту и роли в бизнес-процессах, что повышает качество принимаемых решений.

Ключевые особенности (сводка):

● выполнение корреляции на конечной точке;

● более 800 правил корреляции и No-Code редактор;

● автоматическая блокировка вредоносной активности;

● гибкая настройка сенсоров и телеметрии;

● встроенный модуль управления активами;

● контроль состояния и доступности агентов.

Сертификация и реестр ПО

Security Vision EDR внесена в реестр российского ПО (реестровая запись № №364 от 08.04.2016) и имеет следующие заключения и сертификаты:

Security Vision продолжит развивать экосистему средств защиты, обеспечивая заказчикам полный цикл обнаружения и реагирования на угрозы — от мониторинга событий до блокировки атак на конечных точках. Security Vision EDR уже доступна для внедрения и тестирования.

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

В китайский App Store просочились десятки поддельных криптокошельков

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Apple устранила уязвимость, раскрывавшую сообщения Signal

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще