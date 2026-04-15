«Гагарин Урал завод» в День космонавтики представил акустические новинки

Компания «Урал», высокотехнологичный отечественный производитель акустики и электроники, 12 апреля презентовала новейшие разработки в области акустических систем, сабвуферов и автомагнитол, которые лягут в основу модельного ряда 2026 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Урал».

Запуск новых моделей происходит в рамках долгосрочной стратегии развития компании «Урал». Среди целей бренда на период 2025–2030 гг. — формирование полной продуктовой линейки и развитие мультибрендовой экосистемы электроники и акустики. Компания планирует увеличить оборот до $300 млн, расширить рынки дистрибуции и создать новые производственные площадки в России и Китае, а также открыть научно-технические центры в этих странах. Предполагается также развитие существующих производственных мощностей, включая завод в подмосковных Мытищах и площадку в городе Хойчжоу (Китай).

В линейку 2026 г. вошли новые решения для автомобильного звука и портативной акустики. Инженеры «Урала» сделали акцент на сочетании высокой мощности, надежности и доступной цены – ключевых характеристиках, которые традиционно отличают продукцию бренда. В новых моделях используются усовершенствованные магнитные системы, усиленные диффузоры и переработанная конструкция корпусов, что позволяет повысить звуковое давление и улучшить воспроизведение низких частот.

Среди них – портативные колонки «Молния» мощностью от 30 до 800Вт. Они одинаково хорошо подходят для домашнего использования, уличных мероприятий и сценических выступлений.

Часть новинок предназначена для построения комплексных аудиосистем в автомобиле, от базовых конфигураций до мощных инсталляций для автозвуковых соревнований. В 2025 г. завод «Гагарин Урал» прошел международный аудит качества ASES от «АвтоВАЗа», что открыло компании возможность поставлять акустику на конвейеры автопроизводителя.

В этом сегменте компания представила линейку усилителей, среди которых особенно выделяется «Патриот Sport», ориентированный на мощные автозвуковые системы. Это модель с выходной мощностью до 28 000 Вт, разработанная с использованием современной гибридной схемотехники.

В линейке автозвука также появилась новая серия компактных активных сабвуферов «Било». В конструкции используются усилители с низким сопротивлением и пассивные излучатели, что позволяет добиться высокой производительности при сравнительно небольших габаритах.

«Рынок портативной акустики сейчас активно трансформируется за счет того, что появляются и все популярнее становятся портативные колонки с голосовыми ИИ-помощниками. В ближайшие два-три года рынок полностью поменяется, и наша стратегия развития это учитывает. Новинки 2026 г., которые мы сегодня представляем, призваны усилить этот тренд: они объединяют передовые технологии, высокое качество сборки и удобство использования, а также станут частью будущей мобильной экосистемы для управления всей нашей акустикой. При этом мы уже видим растущий интерес к нашим решениям на рынке портативного звука: по данным маркетплейса Ozon, по итогам декабря 2025 г. бренд "Урал" занял второе место в категории Wireless Speakers с долей 5,2% продаж переносных колонок, и второе место среди брендов в категории "Автозвук", с долей 13,2%. Также "Урал" стал лидером по продажам автомобильной акустики и занял 20% рынка по статистике “М.Видео-Эльдорадо”», — сказал президент компании «Урал» Юрий Логинов.

