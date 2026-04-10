«Росэл» запустил серийное производство новых базовых станций для ТЭК и силовиков

Холдинг «Росэл» приступил к серийному производству обновленной линейки оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта TETRA. Модернизация направлена на снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации устройств, применяемых на объектах критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Сети стандарта TETRA используются в силовых структурах, топливно-энергетическом комплексе и на транспорте. Они обеспечивают автоматическое распределение каналов связи между абонентами, что позволяет эффективно использовать ограниченный радиочастотный ресурс. Стандарт поддерживает групповые вызовы в режиме «один ко многим», передачу коротких данных, включая координаты ГЛОНАСС и телеметрию.

Модернизация модуля приемопередатчика, модуля соединений и формирования частоты позволила снизить их энергопотребление. В частности, изменения затронули конструкцию системы распределения высокочастотного сигнала.

На лицевые панели модулей выведены дополнительные индикаторы состояния, что позволяет персоналу оперативно выявлять возможные неисправности. аварийные ситуации. Повышенную надежность аппаратуры обеспечивает возможность дополнительного резервирования модулей управления и питания.

«Проведенная работа и ее результаты повышают конкурентоспособность наших устройств и позволяет предприятию быть более устойчивым на рынке. Модернизированное оборудование позволит усилить наши позиции на российском рынке в отношении зарубежных аналогов, таких как китайская HYTERA и американская Motorola», – отметил генеральный директор «Калугаприбора» Евгений Золотницкий.

Модернизация базовой станции выполнена специалистами предприятия «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»).