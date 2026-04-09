Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Teboil представил ИИ-агента по смазочным материалам

На сайте Teboil заработал ИИ-агентчат-бот на базе технологий искусственного интеллекта и больших языковых моделей Yandex AI Studio, разработанный командой Teboil. Решение отвечает на вопросы автомобилистов и бизнес-клиентов о смазочных материалах Teboil (более 140 продуктов) и помогает быстро подобрать масло нужной вязкости и спецификации. ИИ-агент автоматически обрабатывает тысячи обращений в день и работает круглосуточно, помогая клиентам быстро получить точную информацию о смазочных материалах. Проект реализуется при участии специалистов Yandex B2B Tech — бизнес-группы Яндекса, которая специализируется на технологических решениях для корпоративных клиентов, и её партнера, компании Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Проект с Teboil показывает, что платформенные ИИ-инструменты позволяют производственным компаниям, специализирующимся на технологически сложной продукции, например, смазочных материалах, быстро запускать прикладные ИИ-решения. Yandex AI Studio помогает стандартизировать работу с данными о продукции и получить измеримый бизнес-эффект без значительных затрат на собственную разработку», — сказал Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech).

«В этом проекте для нас было важно не просто автоматизировать ответы на типовые вопросы, а создать инструмент, который помогает быстрее разобраться в продукте там, где требуется точная техническая консультация и цена ошибки в подборе высока. Для TEBOIL это возможность повысить качество и эффективность клиентского сервиса, а для клиентов — удобный ИИ-сервис для получения необходимой информации по смазочным материалам», — сказал Роман Сорокин, руководитель департамента Искусственного Интеллекта компании Neoflex.

Новый ИИ-ассистент Teboil обрабатывает клиентские запросы без участия оператора, автоматически определяя сценарий обращения и формируя релевантный ответ. В основе решения лежит агентная архитектура на базе генеративной модели YandexGPT и подхода RAG (Retrieval Augmented Generation - подход, при котором генерация ответа большой языковой модели осуществляется на основе данных, полученных в результате обращения к заранее подготовленной базе знаний), благодаря которым система анализирует запрос пользователя, определяет сценарий обращения и использует базу знаний и специализированные инструменты для работы с продуктовой и технической информацией Teboil.

На текущем этапе сервис выполняет три ключевых сценария: отвечает на популярные вопросы, подбирает смазочные материалы по спецификации и классу вязкости, а также работает с технической документацией и физико-химическими параметрами продукции. По итогам тестирования точность ответов в этих сценариях превысила 90%. В дальнейшем количество тем и сценариев применения сервиса будет расширяться по мере развития проекта. Прогнозируемое число запросов, которое будет обрабатывать ИИ-агент без привлечения технического специалиста, составит более 10 тыс.

Как это работает?

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

Пользователь отправляет запрос через чат-бот на сайте. Если тема обращения совпадает с одним из сценариев, ИИ-агент формирует и выдает автоматический ответ. В случае, если подходящего сценария не находится, клиенту предоставляется возможность связаться со специалистами Teboil. При этом система анализирует обращения пользователей, что позволяет выявлять новые клиентские сценарии и повышать качество консультаций и сервиса. На постоянной основе происходит «дообучение» модели, благодаря чему ассистент постоянно обновляет свои знания и увеличивает долю запросов, обрабатываемых без привлечения специалиста.

Представители бренда Teboil отмечают, что наибольший бизнес-эффект от внедрения ИИ-агента будет достигнут за счет роста скорости обслуживания и дальнейшего масштабирования на другие направления бизнеса. Запуск решения заложил технологическую основу для дальнейшего развития ИИ-сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
