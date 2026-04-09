Teboil представил ИИ-агента по смазочным материалам

На сайте Teboil заработал ИИ-агент — чат-бот на базе технологий искусственного интеллекта и больших языковых моделей Yandex AI Studio, разработанный командой Teboil. Решение отвечает на вопросы автомобилистов и бизнес-клиентов о смазочных материалах Teboil (более 140 продуктов) и помогает быстро подобрать масло нужной вязкости и спецификации. ИИ-агент автоматически обрабатывает тысячи обращений в день и работает круглосуточно, помогая клиентам быстро получить точную информацию о смазочных материалах. Проект реализуется при участии специалистов Yandex B2B Tech — бизнес-группы Яндекса, которая специализируется на технологических решениях для корпоративных клиентов, и её партнера, компании Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Проект с Teboil показывает, что платформенные ИИ-инструменты позволяют производственным компаниям, специализирующимся на технологически сложной продукции, например, смазочных материалах, быстро запускать прикладные ИИ-решения. Yandex AI Studio помогает стандартизировать работу с данными о продукции и получить измеримый бизнес-эффект без значительных затрат на собственную разработку», — сказал Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech).

«В этом проекте для нас было важно не просто автоматизировать ответы на типовые вопросы, а создать инструмент, который помогает быстрее разобраться в продукте там, где требуется точная техническая консультация и цена ошибки в подборе высока. Для TEBOIL это возможность повысить качество и эффективность клиентского сервиса, а для клиентов — удобный ИИ-сервис для получения необходимой информации по смазочным материалам», — сказал Роман Сорокин, руководитель департамента Искусственного Интеллекта компании Neoflex.

Новый ИИ-ассистент Teboil обрабатывает клиентские запросы без участия оператора, автоматически определяя сценарий обращения и формируя релевантный ответ. В основе решения лежит агентная архитектура на базе генеративной модели YandexGPT и подхода RAG (Retrieval Augmented Generation - подход, при котором генерация ответа большой языковой модели осуществляется на основе данных, полученных в результате обращения к заранее подготовленной базе знаний), благодаря которым система анализирует запрос пользователя, определяет сценарий обращения и использует базу знаний и специализированные инструменты для работы с продуктовой и технической информацией Teboil.

На текущем этапе сервис выполняет три ключевых сценария: отвечает на популярные вопросы, подбирает смазочные материалы по спецификации и классу вязкости, а также работает с технической документацией и физико-химическими параметрами продукции. По итогам тестирования точность ответов в этих сценариях превысила 90%. В дальнейшем количество тем и сценариев применения сервиса будет расширяться по мере развития проекта. Прогнозируемое число запросов, которое будет обрабатывать ИИ-агент без привлечения технического специалиста, составит более 10 тыс.

Как это работает?

Пользователь отправляет запрос через чат-бот на сайте. Если тема обращения совпадает с одним из сценариев, ИИ-агент формирует и выдает автоматический ответ. В случае, если подходящего сценария не находится, клиенту предоставляется возможность связаться со специалистами Teboil. При этом система анализирует обращения пользователей, что позволяет выявлять новые клиентские сценарии и повышать качество консультаций и сервиса. На постоянной основе происходит «дообучение» модели, благодаря чему ассистент постоянно обновляет свои знания и увеличивает долю запросов, обрабатываемых без привлечения специалиста.

Представители бренда Teboil отмечают, что наибольший бизнес-эффект от внедрения ИИ-агента будет достигнут за счет роста скорости обслуживания и дальнейшего масштабирования на другие направления бизнеса. Запуск решения заложил технологическую основу для дальнейшего развития ИИ-сервисов.