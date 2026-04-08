Treolan подписал партнерское соглашение с корпорацией «Элар»

Treolan объявил о подписании партнерского соглашения с корпорацией «Элар» о дистрибьюции профессионального сканирующего оборудования. Благодаря новому сотрудничеству конечный пользователь получит доступ к полному спектру российского сканирующего оборудования «Элар»: от компактных моделей высокоскоростных документных сканеров до комплексов высококачественной оцифровки. В числе флагманских продуктов, включенных в соглашение — скоростной поточный сканер «Элар Скамакс 1000/200»0 (с 2026 г. в реестре российской радиоэлектронной продукции).

Линейка сканеров «Элар» обеспечивает оцифровку документов любого вида, типа и физического состояния: офисной документации, сшитых дел, книг, чертежей, произведений искусства и раритетных оригиналов, а также других носителей. «ЭларСкан» и «ПланСкан» — российские планетарные (книжные сканеры) с 20-летней историей, различные модификации которых предназначены для оцифровки сшитых оригиналов, папок и книг, других разнотипных и нестандартных материалов. Линейка планетарных сканеров «Элар» включает оборудование с форматом оцифровки от А2 до А0+.

Для организаций, занимающихся массовой обработкой документов, корпорация «Элар» разработала оборудование «Элар Скамакс 1000/2000» – скоростные документные сканеры нового поколения, предназначенные для оцифровки больших массивов расшитой бумажной документации в потоковом режиме.

С 2026 г. модели «Элар Скамакс 1000/2000» внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции. Использование отечественных аппаратных и программных решений, включая предустановленное ПО «Элар СканИмидж» из реестра российского ПО, обеспечивает доступность всех компонентов и полноценную сервисную поддержку на всей территории России. Встроенный ПК и предустановленное ПО от «Элар» обеспечивают автономную работу без дополнительного оборудования, а операционная система Linux гарантирует совместимость с российской ИТ-инфраструктурой и соответствие требованиям информационной безопасности. Производство «Элар» в России сертифицировано по ISO 9001-2015, каждый сканер проходит многоступенчатый контроль и тестирование при предельных нагрузках.

Treolan обеспечит партнёрам квалифицированный подбор оборудования под конкретные задачи заказчика, организацию демопоказов, логистическую поддержку и помощь в проведении пуско-наладочных работ. Комплексный подход позволит значительно сократить время внедрения решений и повысить доступность высокотехнологичного сканирующего оборудования «Элар» по всей России.

Антон Шишкин, старший менеджер по продукции Treolan, сказал: «Запрос на отечественные решения для массовой оцифровки сегодня очень высок, особенно со стороны госструктур и крупных корпораций. «Элар Скамакс» отвечает этому запросу: он внесён в реестр российской радиоэлектронной продукции, работает автономно, сканирует до 300 страниц в минуту. Мы рассчитываем, что через нашу партнёрскую сеть это оборудование получит широкое распространение в регионах».

Артём Вартанян, руководитель департамента маркетинга «Элар», отметил: «Элар Скамакс» создан на основе собственной экспертизы корпорации в сфере оцифровки и российских технологий, с учётом реальных задач отечественных заказчиков: потоковая работа с расшитыми папками, совместимость с российской ИТ-инфраструктурой, качественный и доступный сервис в любом регионе страны. Партнёрство с Treolan даёт нам возможность оперативно закрывать потребности заказчиков по всей России».