МТС разогнала LTE для будущих учеников и педагогов «Точки будущего»

МТС усилила сеть LTE в поселке Жатай Республики Якутия. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи нового образовательный комплекса «Точка будущего», который примет первых учеников уже в этом году, увеличилась втрое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в районе недавно построенного образовательного комплекса «Точка будущего», рассчитанного на более чем 1000 воспитанников. Мобильный интернет МТС стал быстрее на всей территории комплекса – LTE покрывает все семь школьных корпусов, детский сад, спортивный блок с бассейном, жилой комплекс для проживания педагогов, паркинг и территорию для прогулок.

Трехкратный рост скоростей также ощутили жители и дачники СНТ «Сатал» и автомобилисты, проезжающие в этой локации по автодороге регионального значения «Нам». Теперь они смогут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, смотреть кино и сериалы, лайфхаки по уходу за садом и огородом, удаленно учиться и работать и пользоваться навигатором в дороге.

«Новый «образовательный город» расположился в городском округе Жатай, в восьми километрах от Якутска. Для того, чтобы у учеников и педагогов была качественная связь, мы установили рядом с комплексом дополнительное телеком-оборудование. Образовательный процесс в новой школе строится с использованием мультимедийного оборудования и цифровых технологий. Сейчас уже открыт набор ребят на новый учебный год, и я уверен, что скорости нашего интернета будет достаточно для того, чтобы проводить уроки на самом современном уровне с использованием цифровых сервисов, онлайн-платформ и приложений», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
