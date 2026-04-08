45% хотя бы раз советовались с ИИ по теме здоровья

83% россиян считают здоровье важным приоритетом, а 44% за последний год стали уделять этой сфере жизни значительно больше времени. Такие данные показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология», онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» и фитнес-платформы FitStars. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Отношение россиян к здоровью

Сегодня забота о здоровье становится устойчивым приоритетом: для трети опрошенных (32%) это одна из главных жизненных задач, еще половина (51%) старается регулярно уделять этому внимание. Лишь менее 2% респондентов практически не задумываются о здоровье.

Россияне активно используют разные источники информации о здоровье. Наиболее популярны среди них — врачи и медицинские специалисты (59%), научно-популярные материалы (50%) и социальные сети и блогеры (45%). Онлайн-курсы выбирают 28% опрошенных, приложения — 30%, а советы друзей — 15%.

За последний год интерес к этой теме заметно вырос — почти половина опрошенных (44%) стала значительно больше внимания уделять здоровью, еще часть (39%) отмечает умеренные изменения в этом направлении. При этом у 13% отношение не изменилось. Небольшая доля участников призналась, что стала меньше заботиться о своем самочувствии: 4% — скорее меньше, и лишь 1% — практически перестали об этом задумываться.

Несмотря на высокий уровень вовлеченности в тему здоровья, полностью довольны своим состоянием лишь 3% респондентов. Абсолютное большинство (64%) признает, что у них есть проблемы со здоровьем, которые хотелось бы решить. Остальные 19% — скорее довольны, 10% участников опроса скорее недовольны своим здоровьем, а 4% серьезно обеспокоены им.

Роль ИИ в заботе о себе

Отдельный тренд — рост интереса к искусственному интеллекту в вопросах здоровья. Уже 45% респондентов хотя бы раз обращались к ИИ-сервисам по этой теме: 24% — время от времени, 12% пробовали несколько раз, а 9% делают это регулярно. При этом 30% допускают такую возможность, а 24% пока не доверяют подобным инструментам.

Среди тех, кто использует ИИ, чаще всего его применяют для вопросов, связанных с питанием и диетами (54%), интерпретацией анализов (43%), симптомами и самочувствием (41%), психологическим состоянием (37%) и физической активностью (32%). Реже пользователи обращаются к ИИ по вопросам сна и восстановления (17%).

Какие проблемы со здоровьем отмечают у себя россияне

Среди наиболее распространенных трудностей россияне отмечают у себя проблемы с питанием или весом (54%), высокий уровень стресса и тревожности (54%), эмоциональное выгорание (48%). Дополняют эту картину низкая физическая активность (43%), хроническая усталость (40%), недостаток сна (37%) и трудности с концентрацией (21%). Только 4% участников не испытывают подобных сложностей.

Понятие заботы о здоровье для большинства складывается из базовых аспектов. Чаще всего респонденты выделяют: физическую активность (89%), нормализацию сна (88%) и контроль питания (86%). Также важными аспектами остаются поддержание ментального здоровья (77%), регулярные медицинские обследования (64%) и снижение уровня стресса (59%). Более половины опрошенных (55%) стремятся лучше понимать свой организм, однако только 25% отслеживают показатели здоровья с помощью данных, а 20% используют цифровые сервисы и приложения.

«Забота о здоровье превращается в норму жизни россиян. Движение становится ключом к балансу, побеждая стресс и выгорание. Мы наблюдаем, что простые домашние тренировки для всей семьи превращают спорт из вызова в устойчивую привычку долголетия», — Илья Капустин, генеральный директор FitStars

Главным фактором, влияющим на здоровье, россияне называют психологическое состояние — его отметили 41% опрошенных. Питание и физическая активность делят второе место (по 17%), далее следуют сон (13%) и генетика (7%). 2% респондентов выделяют экологию.

«Забота о здоровье сегодня во многом связана с попыткой вернуть ощущение контроля над жизнью в условиях неопределённости. Это объясняет противоречие в данных: большинство декларируют здоровье как приоритет, но довольны им немногие. Чем выше уровень тревоги, тем активнее человек стремится упорядочить хотя бы то, что кажется управляемым — тело, режим, питание. При этом за высокой вовлеченностью нередко стоит не столько забота о себе, сколько попытка справиться с фоновым беспокойством. Показательно и то, что среди основных проблем одновременно оказываются питание, стресс и выгорание — физическое и психическое здесь фактически неразделимы. Люди интуитивно чувствуют эту связь: неслучайно психологическое состояние чаще называют главным фактором влияния на здоровье, чем образ жизни или генетику. В этом смысле тело становится способом выражения того, что ещё не оформлено словами. Именно поэтому всё больше людей обращаются за психологической помощью», — Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки онлайн-сервиса психотерапии «Ясно».

Какие привычки внедряли россияне для поддержания здоровья

За последний год многие предпринимали конкретные шаги для улучшения самочувствия. 82% начали больше двигаться и заниматься спортом, 64% пересмотрели питание, а 47% старались нормализовать сон. Треть респондентов изучала материалы о здоровье, чтобы лучше понимать свой организм, а 23% начали отслеживать показатели. При этом к психологической помощи обращались 11% опрошенных.

Что мешает заботиться о здоровье

Основные барьеры носят повседневный характер. Чаще всего респонденты говорят об отсутствии дисциплины (58%), нехватке времени (50%) и финансовых ограничениях (41%). Также часть респондентов отмечает, что сталкивается с избытком противоречивой информации (12%) или не понимает, с чего начать (15%).

«Сегодня люди все чаще хотят разобраться в себе и готовы обращаться за помощью к профессионалам. Ценность в знаниях и профильных специалистах в сфере здоровья растет. К нам приходят те, кто хочет изучить темы питания, психологии, разные аспекты физического и ментального здоровья. Это темы, которые осваивают как для себя, так и для возможного развития в сфере. Среди специалистов наиболее востребовано обучение по биохакингу как научно-доказательному подходу к сохранению здоровья, психологическому консультированию и психологии пищевого поведения. Изучают и более нишевые темы: ИИ в решении медицинских задач, интерпретацию анализов крови и маркетинг в медучреждениях. В целом фокус на грамотном подходе к питанию, поддержанию ментального здоровья и желание повысить эффективность работы организма в 2026 остается в приоритете», — Анастасия Розанова, руководитель команды продюсеров направления «Здоровье и психология» в «Нетологии».