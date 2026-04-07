Поставки реестровых моноблоков RDW Computers в I квартале 2026 г. увеличились на 31,4%

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers), согласно данным внутренней аналитики, на фоне понижения общего количества заявок в 2026 г. фиксирует устойчивый рост поставленных реестровых моноблоков. Спрос на них отмечался на протяжении I квартала 2026 г. И на фоне общей стагнации российского ИT-рынка он увеличился на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Компания-производитель в числе драйверов роста называет усиление контроля за соблюдением национального режима закупок, который вступил в силу с 1 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Сегмент государственных и корпоративных закупки сегодня под пристальным вниманием российского права. Новая редакция механизмов контрактной системы ужесточает ответственность за недостоверность сведений, легализует серийные малые закупки, расширяет основания изменения контрактов и усиливает национальный режим в отношении промышленной продукции.

«Мы были готовы к такому развитию событий еще при планировании загрузки производственных мощностей компании в 2026 г., – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Ужесточение контроля за национальным режимом закупок сделало наличие записей в реестре Минпромторга критически важным условием для участия в тендерах. И то, что в феврале 2026 г. в реестр были включены новые серии клиентских решений «Беринг» и «Ольхон», в состав которых также имеются моноблоки, позволило нам уловить тенденцию спроса рынка. Сегодня продукция RDW Computers, в первую очередь, привлекает внимание госучреждений, которые ищут технологически актуальные решения с подтвержденной российской локализацией».

Компания «РДВ Технолоджи» – действующий участник Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП). В ее активе более 760 реестровых записей, затрагивающих всю продуктовую линейку компании. Это привлекает закономерный интерес госзаказчиков и позволяет им оперативно обновлять парк техники в строгом соответствии с актуальными требованиями законодательства. Моноблоки серий «Беринг» и «Ольхон» гармонично вписываются в интерьер цифровых рабочих мест, компьютерных классов, медицинских кабинетов. Их отличает надежность, производительность, комфортная работа, низкое энергопотребление и продуманная эргономика.

Техника совместима с отечественными операционными системами (Astra Linux, «Ред ОС», «Базальт СПО»). Благодаря партнерству «РДВ Технолоджи» с четырьмя федеральными сервисными сетями гарантийное обслуживание теперь доступно в более чем 250 городах России.

В планах «РДВ Технолоджи» на 2026 г. наращивание объемов производства и поставок продукции, а также расширение продуктового портфеля реестровых решений с ориентацией на российскую электронную компонентную базу.

