Облачный провайдер mt cloud и WMX объединяют усилия для защиты веб-приложений

Mt cloud, специализированный облачный провайдер компании Movetel, и российский ИБ-вендор WMX («Вебмониторэкс») объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества клиентам станет доступна комплексная веб-защита на базе межсетевого экрана уровня приложений «ПроWAF». Сервис поможет компаниям оградить свой периметр от веб-угроз, которые становятся все актуальнее. Только за 2025 г. решение «ПроWAF» отразило более 1,2 млрд веб-атак, что на 15% превышает показатели предыдущего года.

Партнерство реализуется в рамках расширения портфеля профессиональных сервисов информационной безопасности (Managed Security Service, MSS) в облаке mt cloud. Ключевым элементом обновленного портфеля станет внедрение решения «ПроWAF» от WMX. Решение будет использоваться как основной инструмент защиты веб-приложений и корпоративных сайтов как от базовых угроз (межсайтовый скриптинг (XSS), SQL-инъекции, брутфорс), так и целевых атак, включая атаки нулевого дня.

«Мы видим не только устойчивый рост числа веб-атак, но и усложнение сценариев, используемых злоумышленниками. Автоматизация ускоряет поиск уязвимостей, а ИИ помогает писать вредоносные скрипты даже неопытным хакерам. Поэтому защита веба становится для бизнеса сегодня базовой необходимостью. Наше партнерство с mt cloud делает передовые технологии защиты доступными в формате сервиса. Для клиентов это означает быстрый запуск, отсутствие необходимости менять архитектуру приложений и высокий уровень защиты от актуальных угроз», — сказала Ольга Мурзина, коммерческий директор WMX.

Ключевое преимущество нового сервиса — бесшовная интеграция в сложную инфраструктуру заказчика. mt cloud адаптирует защиту под гибридные и распределенные архитектуры сложных веб-приложений, сохраняя высокую доступность и низкие задержки. Компания берет на себя полный цикл внедрения и эксплуатации: от интеграции до сопровождения, превращая WAF в готовый управляемый сервис.

Сервис ориентирован на компании среднего и крупного бизнеса, использующие как облачную, так и гибридную ИТ-инфраструктуру. Подключение защиты в облаке возможно в течение одного дня, что существенно снижает временные и финансовые затраты на внедрение.

Новое партнерство открывает клиентам mt cloud доступ к профессиональному сервису защиты веб-приложений. Сервис на базе «ПроWAF» снижает риски компрометации сайтов, утечки персональных данных и проникновения злоумышленников в корпоративную инфраструктуру.

«Сегодня бизнесу важно получать готовые сервисы безопасности, которые можно легко масштабировать. Совместно с WMX мы реализовали сервис, который позволяет адаптировать защиту веб-приложений под задачи бизнеса без сложных доработок инфраструктуры. Задача mt cloud — сделать так, чтобы технология работала как часть сложной ИТ-среды клиента», — отметил Виктор Виноградов, директор по информационной безопасности mt cloud.

Сотрудничество реализуется на условиях взаимовыгодного партнерства и направлено на развитие рынка облачных ИБ-сервисов.