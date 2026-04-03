Wildberries начала тестировать возможность получения заказов «Рив Гош» в ПВЗ в Санкт-Петербурге

Wildberries запустила пилотный проект по выдаче товаров, оформленных в мобильном приложении и на сайте «Рив Гош», в пунктах выдачи маркетплейса в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Также у покупателей теперь есть опция вызвать курьерскую доставку маркетплейса до двери.

Оформить заказ с доставкой в пункты выдачи Wildberries или воспользоваться курьерской доставкой маркетплейса до двери уже могут покупатели в Санкт-Петербурге, у которых есть профиль на маркетплейсе.

«В процессе реализации стратегического партнерства, переросшего в ранее объявленную сделку, мы сфокусировались на интеграции в экосистему RWB. Возможность забирать товары «Рив Гош», заказанные на сайте ритейлера, в ПВЗ Wildberries, – это, во-первых, следующий этап плотности продуктового взаимодействия платформы и ритейлера, который теперь находится в контуре экосистемы. А во-вторых, это ответ на запрос покупателя, – а запрос этот лежит в вариативности способов доставки товара. Обеспечение этой вариативности через омниканальность и стремление дотянуться до нашего клиента даже там, где у нас нет офлайн-магазинов, – один из наших приоритетов», – сказал Эдгар Шабанов, президент «Рив Гош».

В планах платформы – масштабировать решение на все города присутствия маркетплейса на территории России, а также дать возможность получать заказы «Рив Гош» тем клиентам, у которых еще нет профиля на Wildberries.

Владельцам ПВЗ запуск решения позволит нарастить свой оборот и получать увеличенные выплаты без изменения текущих привычных процессов. Всего в Санкт-Петербурге на данный момент работают почти 3 тыс. ПВЗ Wildberries.

Ранее – в конце 2025 г. – российский ритейлер «Рив Гош» в ходе реализации стратегического партнерства вошел в состав RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ). Присоединение к Wildberries одной из лидирующих розничных сетей косметики и парфюмерии позволит «Рив Гош» развить омниканальные продажи, расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.