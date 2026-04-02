Цифровизация Инфраструктура
3Logic Group расширяет линейку Crusader Squire 4135R высокопроизводительными GPU-серверами

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о расширении присутствия в сегменте высокопроизводительных вычислений и выходе новых GPU-серверов Crusader Squire 4135R, специально спроектированных для задач глубокого машинного обучения и работы с нейросетями. Ключевой особенностью представленных систем стала интеграция продвинутой системы жидкостного охлаждения, которая позволяет эффективно справляться с экстремальными тепловыми нагрузками, недоступными для традиционного воздушного охлаждения.

Технологический потенциал новых решений Crusader Squire 4135R базируется на исключительной гибкости платформы. В зависимости от вычислительных задач системы могут быть укомплектованы односокетными процессорами Intel Xeon W и AMD Threadripper Pro или двухсокетными конфигурациями на базе Intel Xeon Scalable и AMD Epyc. Графическая подсистема поддерживает установку до восьми карт в диапазоне от RTX 3090 до флагманских H200. Применение СЖО позволяет системе стабильно работать при пиковых нагрузках до 4800 Вт, что открывает возможность использования максимального количества мощных GPU-карт с высоким TDP в рамках единого узла.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Наличие жидкостного охлаждения существенно снижает уровень шума, превращая эти системы в производительные рабочие станции для профессионального дизайна, рендеринга, сложной анимации и видеопроизводства. Универсальность конструкции позволяет эксплуатировать оборудование как в стандартных серверных стойках, так и в башенном исполнении. На данный момент в каталоге доступны две сконфигурированные спецификации, однако возможности линейки ими не ограничиваются, и специалисты компании готовы обеспечить кастомизацию оборудования под индивидуальные технические задания заказчиков.

«Выпуск серверов Crusader Squire 4135R является прямым ответом на растущий запрос рынка на высокоплотные вычисления и работу с искусственным интеллектом. Интеграция жидкостного охлаждения позволила нам создать универсальный и мощный инструмент, который одинаково эффективно работает как в центре обработки данных, так и непосредственно в офисе или лаборатории, обеспечивая стабильный температурный режим для восьми флагманских графических ускорителей одновременно», — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

