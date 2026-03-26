Челябинцы выбирают драму: театры набрали популярность с приходом весны

Этой весной южноуральцы стали активнее бронировать билеты на постановки местных театров. Востребованность ресурсов челябинских учреждений культуры в марте увеличилась почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, наибольшей популярностью у жителей региона пользуется Челябинский театр драмы, подсчитали в МегаФоне на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Трафик на соответствующие сайты подтвердил интерес жителей Южного Урала к искусству. Так, рост показателя во вторую неделю марта по отношению к первой составил сразу 34%.

С приходом весны топ-3 театров Челябинска выглядит так: Театр драмы имени Наума Орлова (57% от общего объема данных); Театр оперы и балета имени Глинки (27%); Новый Художественный театр (6%).

Помимо этого, востребованы Камерный театр и Молодежный театр. По сравнению с началом года наибольшую динамику продемонстрировал Новый Художественный театр — трафик на ресурс учреждения вырос на 66% по сравнению с прошлым годом.

География зрителя вышла далеко за пределы области. Закономерно, что основной трафик — почти 80% — сгенерировали сами южноуральцы. Среди тех, кто особенно заинтересовался постановками в Челябинске, также оказались москвичи, петербуржцы, свердловчане, курганцы и самарцы. Планируют поездку на премьеры также жители Кировской области, Башкирии и Югры.

«Для нас важно, чтобы местные жители и гости Южного Урала могли заранее спланировать свой досуг: насладиться постановками в своих любимых театрах и открыть новые места. При помощи мобильного интернета наши абоненты могут забронировать билеты онлайн или поделиться впечатлениями после посещения спектакля. Мы обновляем телеком-оборудование для комфорта пользователей, в частности, в прошлом году наши специалисты построили и модернизировали около 80 базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

