Команда РТУ МИРЭА создает приложение для проектирования бизнес-процессов и ИT-систем

Студенты филиала РТУ МИРЭА в Ставрополе разрабатывают веб-платформу Niniam Modeler — отечественный инструмент для моделирования бизнес-процессов и проектирования сложных ИT-систем. После ухода зарубежных компаний российские аналитики и разработчики остались без современных облачных решений: привычные MS Visio, BPWIN, Rational Rose либо недоступны, либо устарели и не поддерживают командную работу. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Новая платформа объединит в одном окне инструменты для BPMN, IDEF0 и UML, добавит систему контроля версий и возможность совместной работы, закрывая важнейшую нишу импортозамещения в сфере корпоративной архитектуры.

Когда компания решает автоматизировать свои процессы или разработать новую ИT-систему, начинается долгий этап проектирования. Аналитики рисуют схемы бизнес-процессов, архитекторы проектируют структуру программного обеспечения. Для этого нужны специальные инструменты. Раньше все пользовались зарубежными решениями — MS Visio, BPWIN, Rational Rose, Lucidchart. Но после ухода западных вендоров российские компании столкнулись с проблемой: современной отечественной замены просто нет. То, что осталось, либо узкоспециализировано, либо работает только на одном компьютере без возможности командной работы.

Команда РТУ МИРЭА решила эту проблему. Они создают Niniam Modeler — веб-платформу, которая объединяет все необходимые инструменты в одном месте. В ней можно рисовать диаграммы бизнес-процессов и UML-схемы, работать над проектами целой командой, сохранять историю изменений и при необходимости откатываться к предыдущим версиям. Все это работает в браузере, не требует установки и доступно с любого устройства.

«Мы общались с системными аналитиками и архитекторами из разных компаний — все жалуются на одно и то же: работать стало нечем. Либо пользуются пиратскими версиями ушедших программ, либо рисуют в чем попало, а потом схемы никто не может прочитать. Мы решили сделать инструмент, который закроет все базовые потребности», — сказал Илья Ярцев, студент филиала РТУ МИРЭА в Ставрополе, лидер проекта.

Особенность платформы — встроенная система контроля версий. Каждое изменение сохраняется как отдельная версия с комментарием, можно видеть, кто и когда что поменял, и при необходимости вернуться назад. Это критически важно для больших проектов, где над документацией работают десятки людей.

В команде четыре человека: продуктовый менеджер, UI/UX-дизайнер и два разработчика. Каждый отвечает за свое направление, вместе они уже спроектировали архитектуру и приступили к созданию MVP.

«Мы закладываем в платформу потенциал для роста. Сейчас делаем базовый функционал, но в будущем хотим добавить интеллектуальных ассистентов, которые будут подсказывать аналитикам, как оптимизировать процессы, или автоматически проверять схемы на ошибки. Это особенно востребовано в финтехе и банках, где к документации строгие требования и нужен аудит каждого изменения. Наша система изначально проектируется с учетом таких задач», — сказал Никита Адоньев, UI/UX-дизайнер и разработчик.

Сейчас команда разрабатывает MVP, который продемонстрирует полный цикл асинхронной командной работы: пользователь создает диаграмму, вносит изменения, сохраняет версию, а другой участник команды видит эти изменения и может продолжить работу. После успешного тестирования платформу можно будет внедрять в реальные проекты.

Проект получил грант акселерационной программы «Акселератор РТУ МИРЭА», что позволит разработчикам завершить создание MVP и подготовить платформу к пилотному внедрению в компаниях — потенциальных заказчиках.