«Эксмо» ускорит работу с новыми авторами в «1С» благодаря ИИ-платформе Smart Engines

Издательство «Эксмо» сделало взаимодействие с новыми авторами проще и удобнее благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта компании Smart Engines.Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Программное решение автоматически распознает данные из ключевых документов авторов – паспорта, СНИЛС и ИНН – и мгновенно переносит их в «1С», что ускоряет процедуру заведения контрагентов. Внедрение позволило значительно сократить время оформления контрактов и ускорить запуск сотрудничества.

«Эксмо» выпускает более 80 млн книг, а его авторский портфель насчитывает около 8 тыс. имен. «Эксмо» ведет активную работу по расширению своей авторской сети, поэтому автоматизация распознавания документов стала важным шагом для повышения эффективности бизнес-процессов.

«Мы постоянно ищем новых авторов и развиваем партнерства. И внедрение системы для автоматического распознавания документов – важный этап для развития нашего издательства. Теперь оформлять новые контракты и вносить данные в корпоративные системы можно буквально за пару минут. Кроме того, в «Эксмо» уже ведется внедрение расширенного распознавания юридически значимых актов, связанных с передачей прав и начислением вознаграждений, что позволит дальше оптимизировать документооборот по всем форматам продукции – бумажным книгам, электронным изданиям и аудиокнигам», – сказала Ирина Василевская, руководитель группы нормативно-справочной информации дирекции бизнес-администрирования издательства «Эксмо».

Искусственный интеллект Smart Engines позволяет мгновенно и точно считывать информацию с основного разворота паспорта РФ, страниц с регистрацией, кадровых документов и широкого перечня первичных документов – включая акты. Система автоматически распознает таблицы, извлекает поля с печатным и рукописным заполнением, находит штампы и подписи. В серверных конфигурациях технология обеспечивает скорость распознавания до 125 паспортов РФ в секунду, а для других типов документов – 900 страниц в минуту без использования мощностей GPU, что делает ввод данных в корпоративные системы быстрым, надежным и эффективным.

Продукты Smart Engines входят в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ и являются on-premise-решениями, то есть обработка документов осуществляется во внутреннем контуре «Эксмо». Изображения в процессе распознавания не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что обеспечивает безопасность обработки персональных данных клиентов.