«Ростелеком» создал цифровую среду для 76 социально значимых объектов Кузбасса

Компания «Ростелеком» в 2025 г. построила цифровую инфраструктуру для 76 социально значимых учреждений Кузбасса. Чтобы подключить организации к Сети и обеспечить передачу данных на скорости до 1 Гбит/с, сотрудники провайдера протянули более 23 км волоконно-оптических линий связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современный стабильный интернет появился в 38 детских садах, школах и техникумах. Все учреждения общего, среднего и профессионального образования были подключены к Единой сети передачи данных, которая оснащена системой контентной фильтрации «Ростелекома». Учащиеся получили безопасный доступ ко всем необходимым для обучения образовательным онлайн-ресурсам — запрещенный Роскомнадзором и потенциально опасный контент автоматически блокируется, защищая детей и подростков от интернет-угроз.

Помимо этого доступ в Сеть получили шесть учреждений культуры, спорта, социального обслуживания, 26 больниц и поликлиник, шесть диагностических центров. Так, сотрудникам сферы здравоохранения высокоскоростное подключение позволит работать со специализированными информационными системами, с центральным архивом медицинских изображений, обмениваться данными с коллегами, проводить телемедицинские консультации для пациентов из отдаленных территорий.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы продолжаем обеспечивать Кузбасс качественной высокоскоростной связью. В 2025 г. работы охватили почти весь регион: от Тяжинского до Междуреченского округов. Больше всего объектов сдано в Новокузнецке — там “Ростелеком” подключил к своим сетям 19 учреждений. Важно, что цифровизация коснулась не столько городов, сколько сел и деревень: это увеличивает доступность образования, медицинской помощи, культурных и спортивных мероприятий и повышает качество жизни кузбассовцев».