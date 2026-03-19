Hoff использует решения Verme для экономии фонда оплаты труда

Мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома Hoff сэкономил 1% от фонда оплаты труда за счет использования решений ГК Verme. Компания внедрила систему биометрического учета рабочего времени и автоматизированного табелирования во всех розничных магазинах сети, а также распределительном центре. Об этом CNews сообщил представитель Verme.

На сегодняшний день сеть Hoff насчитывает 71 гипермаркет, две производственные фабрики и собственную логистическую сеть на территории России. Общая численность персонала составляет около 7 тыс. человек. Автоматизация учета рабочего времени особенно важна для компании в условиях необходимости повышения производительности и оптимизации расходов на персонал.

На объектах компании – в магазинах, на складах и распределительном центре – внедрены решения Verme. Они включают в себя лицевую биометрию, автоматизированное табелирование, учет аутсорсинга и промоутеров, график работы сотрудников внутри системы и онлайн-отчеты для руководителей.

Биометрические терминалы фиксируют приход и уход сотрудников через распознавание лиц, затем система автоматически подсчитывает отработанные часы и формирует табель учета рабочего времени. Каждый работник может увидеть время, которое отработал. Компания также разработала бот, который информирует сотрудников об отсутствии отметок и уведомляет об этом руководителя.

«Мы вели работу по двум направлениям. С одной стороны, сделали нормирование и распланировали оптимальные графики персонала. С другой стороны, внедрили биометрию для контроля прихода и ухода сотрудников, в том числе на складах и распределительных центрах. Это позволило выплачивать зарплату на основании действительно отработанных часов. В общей сложности мы смогли при внедрении сэкономить 1% от фонда оплаты труда – на наших объемах это огромные деньги», – сказала директор по персоналу компании Hoff Татьяна Конева.

Сейчас компания добавила возможность в личном кабинете на корпоративном портале видеть размер вознаграждения по сдельной работе. Таким образом, система стала полностью прозрачной – каждый сотрудник понимает, сколько часов отработал и какой объем работы сделал.

«Биометрия позволяет исключить человеческий фактор и создает объективную картину рабочего времени. Для сотрудников это означает прозрачность выплат, поскольку они видят свои часы в режиме реального времени. Для работодателя – это экономия на оплате неотработанного времени и возможность снизить расходы на персонал. Главное, что точные данные становятся основой для дальнейшего повышения производительности», – отметил коммерческий директор платформы «Моя смена» (входит в ГК Verme) Довар Исаков.

