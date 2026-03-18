В России создали серийный трактор с дистанционным управлением

Новые модели тракторов «Силант» с дистанционным управлением представит 18 марта инжиниринговая компания «Априорные решения машин» (АРМ) совместно с Чебоксарским заводом силовых агрегатов (ЧЗСА). По оценке разработчиков, применение цифровой системы управления – включая функции поддержания заданной скорости, ограничения движения и точной настройки гидравлической навески – повышает производительность работ в сфере ЖКХ на 35%. Данные модели уже вышли в серию и собираются на заводской площадке в Чебоксарах. Система дистанционного управления – дополнительная опция, стоимость установки составляет около 100 тыс. руб., что в кратно превосходит иностранные решения в области удаленного доступа и управления техникой. Об этом CNews сообщили представители ЧЗСА.

Возможности российской техники при выполнения удаленных команд компания АРМ наглядно продемонстрирует в ходе форума в технопарке «Сколково» на примере дизельного трактора «Силант Универсал» с пультом дистанционного управления. Новейшая технология значительно повысит безопасность работы агрегата в стесненных условиях – рядом с инженерными коммуникациями и на участках с ограниченной видимостью.

Кроме того, это серьезный шаг к полной роботизации коммунальной техники, считают в компании. Дизельная версия трактора «Силант Универсал» с комплектом дистанционного управления является базовой для разработки АРМ собственной интеллектуальной платформы для управления автономной строительной техникой с использованием беспилотных технологий (проект «Горизонт»). Параллельно будет демонстрироваться электрический вариант – трактор «Силант Универсал Электро».

«Модуль удаленного контроля будет применяться и на электрической версии трактора, поскольку используемые нами контроллеры универсальны и обеспечивает ряд важных интеллектуальных функций. Например, поддержание заданной скорости, ограничение движения и плавную регулировку хода. Это повышает комфорт оператора и эффективность работы. В ряде случаев машиной можно управлять рядом с ней – например, при уборке улиц или работе возле припаркованных автомобилей, когда требуется высокая точность маневрирования и лучший обзор», – сказал председатель совета директоров АРМ Григорий Болотин.

Трактор «Силант Универсал Электро» оснащен российским тяговым электроприводом с собственной электромеханической трансмиссией на базе вентильно-индукторных двигателей, отечественными литий-ионные аккумуляторами и системами зарядки от электросетей и станций через разъем Type-2.

Машина разработана в контексте реализации концепции электрификации городской специальной техники, подготовленной АРМ совместно с ЧЗСА. То есть проект нового электрического трактора является частью более широкой программы перехода коммунальной и строительной техники на электрическую тягу с опорой на российскую компонентную базу и развитие зарядной инфраструктуры. Концепция представлена в виде карты «Электрификация специальной техники в городской среде». Документ демонстрирует, какие типы машин целесообразно пере-водить на электрический привод и каким образом они могут интегрироваться в инфраструктуру зарядных станций – от складских комплексов до городских улиц и строительных площадок.

«Мы подготовили концепцию развития городской коммунальной техники на базе отечественных технологий, оформив ее в виде карты электрификации. Она показывает, какие машины разрабатываются и производятся компанией и где они могут применяться в городской среде. Это практический документ: каждая позиция отражает конкретный проект на определенной стадии – от конструкторской проработки до серийного выпуска. Компания АРМ совместно с участниками Машиностроительного кластера разрабатывает электро-приводы, контроллеры и трансмиссии и выводит технику в производство на площадке ЧЗСА в Чебоксарах. Первым такой шаг – трактор «Силант Универсал Электро», он открыл новую линейку электрических машин», – сказал председатель совета директоров АРМ Григорий Болотин.

Карта электрификации АРМ охватывает три сегмента техники, используемой в городской черте – складскую, коммунальную и строительную. Модернизация отрасли предполагает снижение зависимости от традиционного топлива, уменьшение эксплуатационных затрат и оптимизацию обслуживающего персонала.

«Силант» уже выпускает линейку электрических вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 1.5 до 2.5 т. В разработке также находится тяжелый электрический погрузчик грузоподъемностью 3.5 т, электрическая платформа и тележка «Силант AGV».

Также под брендом «Силант» выпускается электрический коммунальный трактор «Силант Электро», планируется разработка шасси с электрическим приводом для мусоровозов. По оценке инженеров, на электрическую тягу могут быть переведены как фронтальные погрузчики (на базе дизельной модели «Силант ФП 1,2»), так и компактные бортовые мини-погрузчики. Спе-циалисты АРМ уже сотрудничают с несколькими производителями такой техники, интегрируя в нее российские тяговые электроприводы.

Важным элементом экосистемы электрификации стала представленная ранее мобильная за-рядная платформа МЭлС на базе LCV, позволяющая обслуживать технику по запросу непосредственно на месте эксплуатации.

Перспективным направлением считается и перевод на электрическую тягу фургонов «последней мили». По мнению экспертов Машиностроительного кластера, несмотря на отсутствие прямых нормативных решений, технологические возможности уже позволяют разрабатывать и выпускать такие машины в России.



