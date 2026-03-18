«Авито Работа» и Alfa tech: как ИИ меняет требования к сотрудникам

На фоне активного внедрения автоматизации и искусственного интеллекта компании по-новому оценивают сотрудников и функций внутри бизнеса. Совместное исследование «Авито Работы» и Alfa Tech показывает: технологии трансформируют требования к ролям, навыкам и форматам занятости. Так, в 2025 г. число вакансий с упоминанием навыков использования ИИ выросло на 90% за год. В то же время работодатели стали чаще указывать в вакансиях такие качества, которые нельзя заменить алгоритмами: обучаемость (+45%), креативность (+42%), тайм-менеджмент (+19%) и адаптивность (+12%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Проверка ценности роли: кого можно вывести на проектную работу

Один из ключевых вопросов для компаний — какие функции требуют постоянного сотрудника, а какие можно выполнять через проектную занятость или автоматизацию. По данным платформы Alfa Tech, в 2025 г. количество задач и выплат в категориях рабочих профессий — монтажников, клинеров, разнорабочих и операторов — выросло на 41% за год. Это указывает на растущее использование проектных исполнителей и подрядных команд вместо расширения штатных позиций.

Одновременно увеличиваются и выплаты исполнителям. По данным Alfa Tech, медиана вознаграждения клинеров за год выросла на 18–22%, строителей и отделочников — на 28–35%, а работников сферы HoReCa — поваров и официантов — примерно на 20%.

Навыки будущего: чем нужно обладать востребованному специалисту

Автоматизация меняет требования к компетенциям сотрудников. Работодатели все чаще ищут специалистов, которые умеют работать с технологическими инструментами. По данным «Авито Работы», в 2025 году количество вакансий с упоминанием навыков использования ИИ выросло на 90% год к году. Чаще всего такие требования встречались в продажах (+158%), среди специалистов по документообороту (+134%), а также в маркетинге и PR (+108%).

При этом соискатели также активно осваивают такие инструменты. Наибольший рост резюме с ИИ-компетенциями наблюдается в маркетинге, рекламе и PR — за год их стало почти в 2,8 раза больше (+177%). В телекоммуникациях количество таких резюме увеличилось почти в 2,6 раза (+158%), в продажах — более чем в 2,5 раза (+156%), а в индустрии искусства и развлечений — почти в 2,5 раза (+148%) за год.

В то же время работодатели все чаще оценивают сотрудников не только по профессиональным навыкам, но и по гибким компетенциям. В 2025 году спрос на сотрудников с навыком командной работы вырос в 1,5 раза (+50%). Особенно заметно это в сферах, где критично взаимодействие между людьми: в гостиничном бизнесе и туризме спрос вырос почти в 2,5 раза (+148%), в общественном питании — почти в два раза (+95%), а в производстве промышленного оборудования — на 90%.

Дополнительным фактором найма становится готовность кандидатов обучаться на месте. По данным «Авито Работы», количество вакансий с обучением в 2025 г. выросло в 2,4 раза (+135%), а средние зарплатные предложения для таких позиций увеличились на 12%, достигнув 59,68 тыс. руб. в месяц. Чаще всего кандидатов без опыта искали среди представителей рабочих и линейных профессий: дояров и доярок (+125%), отделочников (+104%) и маркировщиков (+89%).

«ИИ не заменяет человека, а служит ему помощником. Бизнесу по-прежнему важны человеческие качества — командная работа, обучаемость, креативность, адаптивность и навыки самоорганизации, потому что именно они помогают эффективно использовать технологии в реальных процессах. Мы видим это и по откликам: по данным аналитики «Авито Работы», в 2025 г. соискатели стали на 33% чаще откликаться на вакансии, где подчеркивается навык командной работы. Это показывает, что кандидаты осознают ценность soft skills в эпоху ИИ и готовы развивать их, чтобы оставаться востребованными», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Как ИИ меняет HR-процессы

ИИ трансформирует и сам рекрутмент. По данным Alfa Tech, алгоритмы ускоряют первичный отбор резюме на 40–70%, в массовом подборе время проверки кандидатов сокращается на 20–30%. На практике это реализуется через ИИ-чат-боты — например, в сервисе HRMost они работают автономно, обрабатывают нестандартные ответы и дают быстрый фидбек.

«ИИ трансформирует рынок труда. С одной стороны ускоряются процессы найма и обслуживания линейного персонала обычных рабочих профессий, где важна скорость оформления, обслуживания, сопровождения и подбора сотрудника. С другой стороны кратно вырастает ценность сотрудников уже имеющих навык работы с ИИ и применяющих ИИ в ежедневной деятельности. Неправильно считать, что мерчендайзерам, менеджерам по продажам или промоутерам не нужен ИИ, в нашей практике уже регулярны случаи, когда такие сотрудники применяют ИИ для формирования отчетов и становятся более эффективными. Так что ИИ меняет не только интеллектуальный труд и те профессии, где высока ценность коммуникаций и нетворкинга, но и труд линейных сотрудников, которые вовремя поняли, что пора адаптироваться и повышать свою ценность перед работодателем» — Ирина Горшкова, директор по коммуникациям «Альфа Технологии».

В целом российский рынок HR-tech продолжает расти: эксперты прогнозируют его увеличение на 15–20% ежегодно, и ИИ становится одним из ключевых драйверов этой трансформации. При этом технологии не устраняют необходимость в людях, а меняют требования к ролям и навыкам сотрудников.