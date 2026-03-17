«ПлатформКрафт» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с разработчиком ООО «ПлатформКрафт». Цель сотрудничества — развитие технологической независимости отечественного бизнеса и госсектора, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«ПлатформКрафт» — российский разработчик объектного хранилища и инструментов для обработки и быстрой доставки медиаконтента через удобный личный кабинет. В 2012 г., столкнувшись с нехваткой гибких и доступных облачных решений, компания создала собственное высокопроизводительное S3-совместимое хранилище DEPOT, которое впоследствии дополнили CDN-сетью для ускоренной доставки контента.

С ростом требований к безопасности решений «ПлатформКрафт» запустил локальную (on-premise) версию продукта, которая позволила клиентам размещать данные на собственных мощностях. Сегодня это экосистема для цифровой независимости бизнеса, объединяющая защищенное хранение, резервное копирование, видеостриминг, DNS и защиту от DDoS.

Решение выбирают финансовые организации, государственные корпорации, образовательные учреждения и ИТ-команды, интегрирующие облачные решения в собственную инфраструктуру.

Теперь продукты «ПлатформКрафт» и «Инферит» органично дополняют друг друга, создавая комплексное решение для управления корпоративными данными. В то время как «ПлатформКрафт» отвечает за надежное хранение, обработку и доставку контента, система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» обеспечивает полную прозрачность и учет всей ИТ-инфраструктуры. «Инферит ИТМен» собирает и нормализует данные об оборудовании, ПО и пользователях из любых источников и поставляет их в системы управления данными и ИТ-услугами.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

«Сегодня компаниям нужно выстраивать управляемую и прозрачную ИТ-инфраструктуру, где весь программно-аппаратный комплекс работает как единая система. Сотрудничество с «Инферит» позволит нам дать заказчикам более комплексный подход к управлению корпоративной ИТ-средой», — отметил Надир Хамзин, коммерческий директор и сооснователь «ПлатформКрафт».

«Объединение экспертизы «Инферит ИТМен» и «ПлатформКрафт» позволяет нам предложить рынку по-настоящему комплексный подход к управлению корпоративной ИТ-инфраструктурой. Если наша система отвечает за полный цикл учета, инвентаризации и контроля активов, то «ПлатформКрафт» обеспечивает надежное хранение этих данных и быструю доставку. Вместе мы закрываем ключевые потребности заказчиков, стремящихся к цифровой независимости», — сказал Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Другие материалы рубрики

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
