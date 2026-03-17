«ПлатформКрафт» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с разработчиком ООО «ПлатформКрафт». Цель сотрудничества — развитие технологической независимости отечественного бизнеса и госсектора, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«ПлатформКрафт» — российский разработчик объектного хранилища и инструментов для обработки и быстрой доставки медиаконтента через удобный личный кабинет. В 2012 г., столкнувшись с нехваткой гибких и доступных облачных решений, компания создала собственное высокопроизводительное S3-совместимое хранилище DEPOT, которое впоследствии дополнили CDN-сетью для ускоренной доставки контента.

С ростом требований к безопасности решений «ПлатформКрафт» запустил локальную (on-premise) версию продукта, которая позволила клиентам размещать данные на собственных мощностях. Сегодня это экосистема для цифровой независимости бизнеса, объединяющая защищенное хранение, резервное копирование, видеостриминг, DNS и защиту от DDoS.

Решение выбирают финансовые организации, государственные корпорации, образовательные учреждения и ИТ-команды, интегрирующие облачные решения в собственную инфраструктуру.

Теперь продукты «ПлатформКрафт» и «Инферит» органично дополняют друг друга, создавая комплексное решение для управления корпоративными данными. В то время как «ПлатформКрафт» отвечает за надежное хранение, обработку и доставку контента, система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» обеспечивает полную прозрачность и учет всей ИТ-инфраструктуры. «Инферит ИТМен» собирает и нормализует данные об оборудовании, ПО и пользователях из любых источников и поставляет их в системы управления данными и ИТ-услугами.

«Сегодня компаниям нужно выстраивать управляемую и прозрачную ИТ-инфраструктуру, где весь программно-аппаратный комплекс работает как единая система. Сотрудничество с «Инферит» позволит нам дать заказчикам более комплексный подход к управлению корпоративной ИТ-средой», — отметил Надир Хамзин, коммерческий директор и сооснователь «ПлатформКрафт».

«Объединение экспертизы «Инферит ИТМен» и «ПлатформКрафт» позволяет нам предложить рынку по-настоящему комплексный подход к управлению корпоративной ИТ-инфраструктурой. Если наша система отвечает за полный цикл учета, инвентаризации и контроля активов, то «ПлатформКрафт» обеспечивает надежное хранение этих данных и быструю доставку. Вместе мы закрываем ключевые потребности заказчиков, стремящихся к цифровой независимости», — сказал Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).