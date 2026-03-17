Облачный провайдер «Рег.облако» подключил новый ЦОД в Москве под интенсивный рост спроса бизнеса на ИИ-вычисления

Провайдер «Рег.облако» разместил собственный серверный парк в столичном дата-центре DataHouse «Магистральный-1» с ориентацией на ускорители H100 и H200. На фоне дефицита новейших чипов и энергоресурсов видеокарты Nvidia нашли второе дыхание в России: на них уже приходится 70% спроса на GPU для ИИ, тогда как новейшие чипы остаются труднодоступными.

Столичный дата-центр «Магистральный-1» (входит в сеть DataHouse) стал новой площадкой для размещения GPU-кластеров провайдера облачных и bare-metal-решений «Рег.облака». Запуск локации совпал с кратным ростом корпоративного спроса в России на ускорители вычислений Nvidia предыдущих поколений, которые, подешевев, заняли нишу «золотой середины» для задач искусственного интеллекта. Интерес российских компаний сместился с аренды графических процессоров (GPU) для тестирования гипотез на промышленное внедрение ИИ в бизнес-процессы.

Основным драйвером спроса стали не флагманские новинки, а модели Nvidia H100 и H200, вышедшие в 2022–2023 гг. В «Рег.облаке» отмечают, что интерес к этим ускорителям за последний год вырос в 75 раз — с почти нулевых значений. Сейчас на них приходится около 70% всего спроса на GPU для задач, связанных с большими языковыми моделями. Ключевая причина перетока интереса бизнеса с новейших чипов (B200 и B300) на «предфлагманы», прежде всего, экономическая.

«Сегодня поставки H100 и H200 стабилизировались, а их стоимость снизилась из-за появления нового поколения ускорителей. Это мощное, но уже относительно доступное решение для бизнеса. Покупка собственных серверов с такими ускорителями остается сложной задачей из-за инвестиций в несколько миллионов рублей и энергопотребления в единицы киловатт на стойку, поэтому аренда у облачного провайдера становится основным каналом доступа бизнеса к мощностям для ИИ-задач», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

«Мы видим растущий запрос со стороны облачных провайдеров на размещение ИИ-нагруженного оборудования. «Магистральный-1» изначально проектировался с учетом высоких требований к энергообеспечению и охлаждению, что позволяет эффективно эксплуатировать GPU-серверы. Сотрудничество с «Рег.облаком» — пример того, как инфраструктура ЦОД становится фундаментом для развития ИИ-сервисов в столичном регионе», — сказал Константин Никольский, директор по развитию DataHouse.

Новая локация «Рег.облака» на базе дата-центра «Магистральный-1» призвана закрыть растущий спрос компаний, которые сейчас активно переходят от точечных экспериментов к полноценному внедрению ИИ, что требует предсказуемой и масштабируемой инфраструктуры. С подключением нового ЦОД технологическая база «Рег.облака» расширилась до 11 собственных и партнерских дата-центров уровня Tier III в нескольких регионах России. Общая мощность составляет 85,5 МВт, а серверный парк состоит из 10420 серверных стоек.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/