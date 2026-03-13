Comindware и группа компаний ВДГБ подписали соглашение о партнерстве

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и группа компаний ВДГБ, один из ведущих российских интеграторов решений на платформе «1С:Предприятие», подписали соглашение о партнерстве. Стороны планируют совместно проработать подходы к интеграции своих решений, чтобы обеспечить заказчикам возможность выстраивать сквозные цифровые процессы — от операционного управления до учета — в единой среде. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Российские предприятия все активнее инвестируют в цифровизацию, однако нередко сталкиваются с ситуацией, когда отдельные системы автоматизации работают изолированно и не обмениваются данными между собой. Партнерство Comindware и ВДГБ направлено на то, чтобы заказчики могли получить целостный подход к автоматизации, в котором процессные и учетные решения дополняют друг друга, а не существуют параллельно.

Comindware развивает low-code платформу, на базе которой компании из различных отраслей — от промышленности и телекоммуникаций до госсектора и сферы услуг — создают решения для автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, управления закупками, сервисного обслуживания и других задач. ВДГБ, в свою очередь, обладает 29-летним опытом внедрения и сопровождения учетных и управленческих решений на базе «1С» для предприятий самых разных масштабов и направлений деятельности. Объединение этих компетенций позволит предложить рынку комплексный взгляд на автоматизацию, охватывающий и процессы, и учет.

На практике многие организации используют оба класса систем, но, как правило, независимо друг от друга. Операционные процессы — заявки, согласования, контроль исполнения — живут в одном контуре, а бухгалтерский и управленческий учет ведется в другом. Данные между ними нередко переносятся вручную, что ведет к задержкам и ошибкам. Именно эту задачу — сокращение разрыва между процессным и учетным контурами — стороны обозначили как одно из приоритетных направлений совместной работы.

«Мы видим, что заказчики все чаще подходят к автоматизации системно: им важна не отдельная программа, а связанная цифровая среда, в которой процессы и учет работают согласованно, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Партнерство с ВДГБ дает нам возможность совместно предложить рынку такие подходы к интеграции, при которых данные свободно перемещаются между операционным и учетным уровнями без ручного переноса».

«Сегодня ни один вендор не может закрыть все потребности заказчика в одиночку — рынок стал слишком зрелым и требовательным для этого, — отметил Сергей Артамонов, генеральный директор ООО «ВДГБ:ИТС». — Партнерства между разработчиками с разной специализацией — это то, что действительно двигает отрасль вперед. Мы рады, что с Comindware у нас совпало видение того, как должна выглядеть современная цифровая среда предприятия».

Стороны планируют запустить совместные пилотные проекты с заказчиками из различных отраслей, проработать типовые интеграционные сценарии и в дальнейшем масштабировать их силами партнерских сетей обеих компаний.