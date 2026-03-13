Разделы

Цифровизация
|

Comindware и группа компаний ВДГБ подписали соглашение о партнерстве

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), российский разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами и цифровой трансформации, и группа компаний ВДГБ, один из ведущих российских интеграторов решений на платформе «1С:Предприятие», подписали соглашение о партнерстве. Стороны планируют совместно проработать подходы к интеграции своих решений, чтобы обеспечить заказчикам возможность выстраивать сквозные цифровые процессы — от операционного управления до учета — в единой среде. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Российские предприятия все активнее инвестируют в цифровизацию, однако нередко сталкиваются с ситуацией, когда отдельные системы автоматизации работают изолированно и не обмениваются данными между собой. Партнерство Comindware и ВДГБ направлено на то, чтобы заказчики могли получить целостный подход к автоматизации, в котором процессные и учетные решения дополняют друг друга, а не существуют параллельно.

Comindware развивает low-code платформу, на базе которой компании из различных отраслей — от промышленности и телекоммуникаций до госсектора и сферы услуг — создают решения для автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, управления закупками, сервисного обслуживания и других задач. ВДГБ, в свою очередь, обладает 29-летним опытом внедрения и сопровождения учетных и управленческих решений на базе «» для предприятий самых разных масштабов и направлений деятельности. Объединение этих компетенций позволит предложить рынку комплексный взгляд на автоматизацию, охватывающий и процессы, и учет.

На практике многие организации используют оба класса систем, но, как правило, независимо друг от друга. Операционные процессы — заявки, согласования, контроль исполнения — живут в одном контуре, а бухгалтерский и управленческий учет ведется в другом. Данные между ними нередко переносятся вручную, что ведет к задержкам и ошибкам. Именно эту задачу — сокращение разрыва между процессным и учетным контурами — стороны обозначили как одно из приоритетных направлений совместной работы.

«Мы видим, что заказчики все чаще подходят к автоматизации системно: им важна не отдельная программа, а связанная цифровая среда, в которой процессы и учет работают согласованно, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Партнерство с ВДГБ дает нам возможность совместно предложить рынку такие подходы к интеграции, при которых данные свободно перемещаются между операционным и учетным уровнями без ручного переноса».

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

«Сегодня ни один вендор не может закрыть все потребности заказчика в одиночку — рынок стал слишком зрелым и требовательным для этого, — отметил Сергей Артамонов, генеральный директор ООО «ВДГБ:ИТС». — Партнерства между разработчиками с разной специализацией — это то, что действительно двигает отрасль вперед. Мы рады, что с Comindware у нас совпало видение того, как должна выглядеть современная цифровая среда предприятия».

Стороны планируют запустить совместные пилотные проекты с заказчиками из различных отраслей, проработать типовые интеграционные сценарии и в дальнейшем масштабировать их силами партнерских сетей обеих компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Власти обещают субсидировать отечественные комплектующие для БПЛА, если они окажутся дороже импортных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837