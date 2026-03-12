«ТрансТелеКом» представляет новый продукт – интернет с комплексной защитой

АО «Компания ТрансТелеКом» запускает новый сервис «Интернет с комплексной защитой». Решение объединяет высокоскоростной доступ в сеть и многоуровневую защиту цифровой инфраструктуры бизнеса, предоставляя услугу «все в одном» от единого провайдера. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

В условиях растущего числа киберугроз компаниям больше недостаточно просто иметь канал связи. Традиционно бизнесу приходилось самостоятельно собирать «конструктор» из разрозненных решений: закупать антивирусы, бороться с утечкой данных и искать защиту от DDoS у разных подрядчиков. Новый сервис от «ТрансТелеКома» решает эту проблему кардинально.

«Интернет с комплексной защитой» – бесшовное решение, при котором весь интернет-трафик компании 24/7 проходит через периметр безопасности на инфраструктуре провайдера автоматически еще до того, как достигнет сетей клиента. При этом сервис позволяет сократить расходы на киберзащиту более чем на 50% за счет единой точки управления, без затрат на дополнительные решения.

На уровне сети (L3-L4) выполняется глубокая фильтрация трафика. На прикладном уровне (L7) обеспечивается защита веб-сайтов и приложений от ботов и целевых атак. Межсетевой экран нового поколения (NGFW) блокирует вредоносный контент в режиме реального времени, без задержек осуществляет проверку всех HTTP/HTTPS соединений, а системы предотвращения вторжений анализируют содержимое трафика, своевременно выявляя угрозы и нейтрализуя их. NGFW осуществляет постоянный мониториг веб-трафика на предмет поддельных страниц и мошеннических сайтов, предотвращает использование уязвимостей в клиентском ПО.

Опасность технических сбоев и простоев сводится к минимуму, поскольку вирусы и атаки блокируются еще на подступах к корпоративной сети и не могут парализовать ее работу. Нивелируются коммерческие риски. До конечного оборудования клиента доходит только «чистый» и безопасный трафик. И все это без вмешательства в ИТ-инфраструктуру компании и без создания дополнительной нагрузки на ее системы.

Ключевые преимущества для клиента строятся вокруг максимальной простоты и надежности. Прежде всего, это единая точка ответственности: интернет и защита предоставляются одним провайдером, что избавляет от необходимости искать виновных при возникновении сбоев. В основе работы лежит полная автоматизация – обновление правил защиты и блокировка угроз происходят в режиме реального времени без участия клиента. При этом компания получает максимальную простоту внедрения.

«Мы берем на себя все заботы о киберзащите. Наш сервис работает по принципу «включил и забыл». Не нужно нанимать отдельный штат ИБ-специалистов, тратить время на обновление сигнатур антивирусов или настройку фаерволов. Мы проверяем каждый пакет данных, блокируем угрозы в реальном времени и даем бизнесу главное – надежность и эффективность», – сказал руководитель департамента развития телеком-бизнеса АО «Компания ТрансТелеКом» Илья Гуденко.