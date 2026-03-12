Разделы

МТС AdTech представила чат с ИИ-агентом для запуска рекламы

Рекламная вертикаль МТС объявляет о запуске ИИ-маркетолога – диалогового агента, встроенного в платформу для запуска рекламы малым и средним бизнесом. Теперь любой предприниматель может самостоятельно запустить рекламную кампанию в SMS/MMS и Telegram, ответив на несколько простых вопросов о продукте и целях продвижения. ИИ-агент напишет рекламный текст, соберет аудиторию и подготовит кампанию к запуску. Обновление сократит время запуска рекламы с нескольких часов до двух минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск ИИ-агента – это следующий шаг в развитии инструментария, основанного на искусственном интеллекте, на платформе МТС Маркетолог. Ранее рекламодатели использовали три отдельных инструмента платформы, каждый из которых отвечал за свой этап создания кампании (ИИ-автор, ИИ-таргетолог и ИИ-модератор). Агент объединил их в едином диалоговом интерфейсе. Теперь рекламодатель проходит весь путь от описания продукта до готовой кампании в одном окне, без необходимости изучения настроек отдельных интерфейсов.

ИИ-агент обучен на базе из более чем 200 тыс. успешных рекламных кампаний, структурированных по тематике, отрасли и целям продвижения. Когда клиент описывает задачу, система находит семантически близкие успешные примеры с высоким CTR и использует их как основу для генерации решений. Для действующих клиентов учитывается их собственная история успешных кампаний. Технологическое решение объединяет большие языковые модели (LLM) для взаимодействия с пользователем и генерации текстов, а также алгоритмы для подбора аудиторных сегментов и механизмы прогнозирования эффективности размещения.

В начале диалога ИИ-агент предложит описать продукт или указать ссылку на сайт. Агент самостоятельно проанализирует контент веб-страницы и сформирует основу кампании. Если потребуется уточнения, ИИ-агент прямо в чате запросит цели продвижения, географию, целевую аудиторию и ключевые преимущества продукта. По итогам диалога формируется готовая к запуску кампания с подобранным текстом рекламного объявления, аудиторией, географией и бюджетом. Все элементы доступны для редактирования. Кампании, запущенные без изменений, проходят модерацию мгновенно, скорректированные вручную – в течение нескольких минут.

«ИИ-агент – это переход от автоматизации отдельных задач к полноценной агентности. Мы долго шли к этому: сначала научили платформу писать тексты, потом – подбирать аудиторию и проверять материалы. Теперь все это объединено в одном диалоге, где предпринимателю достаточно просто рассказать о своем продукте как в поисковом запросе или на интервью. Никаких настроек, никаких специальных знаний. Мы считаем, что именно так и должна работать реклама для малого и среднего бизнеса. Это новый стандарт не только для нас, но и для рекламной индустрии», – сказал директор по продукту МТС Маркетолог Роман Максимов.

Функционал ИИ-агента на платформе «МТС Маркетолог» бесплатен, и клиент оплачивает только саму рекламную кампанию при запуске. Обновление затронет всех существующих и новых пользователей платформы и будет доступно как физическим, так и юридическим лицам. К началу 2026 г. с помощью ИИ запускается каждая вторая рекламная кампания на платформе.

Первый ИИ-инструмент на платформе «МТС Маркетолог» был запущен в декабре 2024 г.: ИИ-модератор помогал в проверке рекламных текстов и ускорял модерацию сообщений. В январе 2025 г. запустили ИИ-автора для генерации текстов, в июне 2025 г. – ИИ-маркетолога с функцией подбора аудитории. ИИ-ассистент, запущенный в марте 2026 г., впервые переводит работу с платформой из интерфейса с настройками в формат диалога: пользователь описывает задачу в чате, а система сама проводит его по всем этапам запуска кампании.

