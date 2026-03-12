Разделы

Цифровизация
|

Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей

Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird.

В стране представлена развитая сеть банков и микрофинансовых компаний, что обусловлено быстрым темпом роста населения и высоким спросом на кредитные продукты. Финансовое положение большей части нигерийцев остается сложным и заемные средства для них — это востребованный инструмент. В 2025 г. общий объем потребительских кредитов в Нигерии оценивался примерно в $2,6 млрд. Значительную долю в этом объеме занимают микрозаймы — к ним чаще всего обращаются нигерийцы, у которых нет доступа к банковским продуктам.

CyberCollect Ltd предложит рынку Нигерии автоматизированные решения, которые снизят себестоимость взысканий и повысят эффективность возврата долгов. Среди инструментов — чат-боты и голосовые генеративные роботы с персонализированными механиками взаимодействия, основанными на анализе клиентского профиля. Решения позволят совершать тысячи касаний с разными клиентами ежедневно, ускоряя взыскание без привлечения дополнительных сотрудников. Автоматизированный подход способен трансформировать культуру финансового рынка Нигерии, выработав кредитную грамотность населения и снизив дефолтные риски компаний-партнеров.

Сегодня объем просроченных долгов (NPL) в стране составляет 30–35% от общего портфеля потребительских кредитов. Система взыскания в стране развита слабо и в основном строится на ручном обзвоне должников, а в отдельных случаях на применении устоявшейся практики debt shaming — осуждения или давления на человека, его родственников и друзей из-за долгов. К судебной практике кредитные организации прибегают крайне редко — это финансово невыгодно из-за малых сумм займов. Коллекторская деятельность оказалась в своеобразном тупике, когда привычные инструменты уже не приносят эффекта, а к развитию технологичных решений рынок еще не пришел.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

«Мы видим большой потенциал развития коллекторского направления в Нигерии. Эта страна имеет высокий спрос на финансовые продукты и эффективные методы взыскания долгов. Cyberbird обладает современными технологиями, которые оптимизируют взыскательную деятельность компаний-партнеров, а также позволят улучшить общую платежную дисциплину заемщиков», — отметил сооснователь и член совета директоров Cyberbird Fintech Group Валерий Бабушкин.

CyberCollect Ltd выступит технологичным партнером для локальных коллекторских агентств и предложит не только конкретные инструменты, но и эффективные стратегии взыскания с разных типов клиентов. Data-driven подход станет основой для формирования персонализированных коммуникаций с каждым заемщиком. Опираясь на опыт и успешные практики Cyberbird на российском рынке взыскания, CyberCollect Ltd планирует построить сбалансированную систему взаимодействия кредитных организаций Нигерии и их клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Возвращение в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базиса»

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837