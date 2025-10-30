Разделы

Cyberbird Кибертех Киберколлект

Cyberbird - Кибертех - Киберколлект

Финтех-группа Cyberbird (ООО “Кибертех”) — это объединение компаний, предоставляющих цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования. Cyberbird специализируется на полном управлении кредитными продуктами с использованием решений и технологий: от разработки ПО, рисковых и антифрод моделей до полного цикла взыскания задолженности.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 827 864 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 827 864 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 827 864 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

30.10.2025 Финтех-группа Cyberbird реализовала проверку данных клиентов через СБП для повышения безопасности выдачи потребительских займов 3
28.10.2025 Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ» 3
27.01.2015 В салонах «Билайн» теперь можно застраховать имущество, здоровье и отдых 1

