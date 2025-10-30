Cyberbird Кибертех Киберколлект

Финтех-группа Cyberbird (ООО “Кибертех”) — это объединение компаний, предоставляющих цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования. Cyberbird специализируется на полном управлении кредитными продуктами с использованием решений и технологий: от разработки ПО, рисковых и антифрод моделей до полного цикла взыскания задолженности.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 827 864 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 3, упоминаний - 7