Финтех-группа Cyberbird реализовала проверку данных клиентов через СБП для повышения безопасности выдачи потребительских займов

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая цифровые сервисы альтернативного кредитования («Привет, Сосед!», Finters, «Пробаланс»), подключила систему автоматической проверки соответствия реквизитов заемщика при выдаче онлайн-займов через Систему быстрых платежей (СБП). Интеграция позволила повысить контроль за безопасностью выдачи потребительских онлайн-займов и снизить риски мошенничества.

Микрофинансовые организации при выдаче онлайн-займов проводят проверку совпадения данных заемщика в заявке и владельца банковского счета, на который планируется перевод средств. С 1 сентября 2025 г. по новым регуляторным правилам этот процесс стал обязательным для всех МФО. Проверка соответствия реквизитов помогает предотвратить мошеннические действия. Например, когда злоумышленники, используя украденные персональные данные клиентов, оформляют займы, а средства выводят на свои банковские карты. Внедрение нового механизма снижает риск подобных операций и делает выдачу потребительских займов более прозрачной и безопасной для клиентов.

В качестве способа для проверки данных заемщиков Cyberbird использует Систему быстрых платежей — сервис Банка России, с помощью которого можно переводить средства по номеру телефона между счетами, открытых в различных банках России. После оформления заявки система автоматически отправляет запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК), чтобы получить сведения о получателе мгновенного платежа. На совпадение проверяются фамилия (или ее первая буква), имя и отчество заемщика. Ответ о соответствии данных поступает в режиме реального времени, что позволяет быстро принять решение о выдаче займа. Система использует современные технологии шифрования и защиты данных, что поддерживает высокий уровень безопасности при проведении операций и минимизирует риски мошенничества.

«Подключение Cyberbird к СБП делает процесс выдачи потребительских займов более надежным — дополнительная проверка сведений о клиенте защищает от фальсификации реквизитов и предотвращает переводы по скомпрометированным данным. Ранее заемщики также привязывали карту к номеру телефона, однако даже при проверках оставались лазейки, которыми могли воспользоваться мошенники. Теперь, благодаря автоматической сверке данных в СБП, мы существенно снизили вероятность подобных рисков и усилили защиту наших клиентов», — отметил директор по продукту финтех-группы Cyberbird Евгений Ледовской.