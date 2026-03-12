Разделы

Дмитрий Чаадаев о том, как превратить ERP из системы учета в инструмент управления

Дмитрий Чаадаев, директор практики разработки и внедрения ERP-систем компании «Технологии Доверия» (ТеДо), примет участие в конференции CNews Conference «Российские ERP системы».

Эксперт выступит с докладом на тему «От импортозамещения к управляемости: опыт ERP-проектов последних лет, типовые ошибки и новая роль ERP как системы управления», в котором расскажет о практическом опыте проектов планирования ресурсов предприятия (ERP) последних лет и объяснит, почему внедрение системы не всегда приводит к росту управляемости бизнеса. Дмитрий представит подход к проектированию современной композитной архитектуры планирования ресурсов предприятия (ERP), при которой система становится фундаментом для принятия управленческих решений и интегрируется в единый цифровой контур компании.

В ходе выступления также будут рассмотрены ключевые факторы успешных проектов внедрения систем планирования ресурсов предприятия (ERP): проектирование модели управляемости, формирование единого контура данных и правильное распределение ролей между корпоративными системами.

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК
Цифровизация

«За последние несколько лет российские компании реализовали большое количество проектов по импортозамещению корпоративных систем. Однако после завершения первой волны внедрений многие организации столкнулись с новыми вызовами: фрагментацией данных, параллельными контурами управленческой отчетности и снижением доверия к данным системам планирования ресурсов предприятия (ERP)», — отмечает Дмитрий.

«Технологии Доверия» (ТеДо) — одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России, которая работает на рынке более 35 лет. В офисах ТеДо в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают более 3000 специалистов.

