«Ингосстрах» при поддержке GlowByte внедрил систему автоматического расчета комиссионных вознаграждений страховым агентам

Компания «Ингосстрах» совместно с GlowByte запустила в промышленную эксплуатацию новую систему автоматического расчета комиссионного вознаграждения страховым агентам. Ранее расчет вознаграждения страховым агентам производился с помощью зарубежного решения. Собственная технология позволила полностью заменить его и сделать функционал более удобным, гибким и простым для менеджеров правил. Новая система разработана на базе open-source-технологий, гибкость которых позволяет в дальнейшем масштабировать проект и развивать платформу с учетом быстро меняющихся бизнес-задач. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte.

Ускорение выплаты комиссионного вознаграждения, реализация персонализированных программ мотивации для каждого посредника, прогноз дохода агента за выполнение сложного набора показателей, кросс-продуктовые программы вознаграждения – это лишь часть возможностей, реализованных в рамках новой автоматизированной платформы. Кроме того, решение позволяет полностью в автоматическом режиме рассчитывать категории и грейды посредников, вознаграждение за заключение договора страхования, программы бонусирования посредников и ретробонусы по всем видам страхования.

В основе совместного решения «Ингосстраха» и GlowByte лежит open-source-платформа BPM, используемая для реализации логики онлайн-обработки запросов на расчет. Стандартный инструментарий настройки DMN-таблиц (таблиц принятия решений) заменен на разработанный кастомный UI-портал для работы менеджеров правил, позволяющий решать актуальные задачи бизнеса в сфере страхования. Портал разработан на Java и Angular с использованием всех современных подходов и требований к разработке приложений. Управление базами данных осуществляется с помощью СУБД PostgreSQL, для реализации ETL-процессов (извлечения, трансформации и передачи данных между системами) используется NiFi.

Новая платформа обладает открытой архитектурой и большим потенциалом для дальнейшего развития. Совместная работа началась с разработки ключевых сервисов специалистами GlowByte, а завершилась созданием собственного центра компетенций внутри «Ингосстраха» для самостоятельного развития и совершенствования платформы.

Реализованное решение открывает перед компанией «Ингосстрах» ряд ключевых конкурентных преимуществ, среди которых – реализация персонализированного подхода в работе со страховым посредником без дополнительных трудозатрат, исключение человеческого фактора при расчете вознаграждения, возможность настройки или изменения программы вознаграждения в кратчайшие сроки с минимальным участием ИТ-специалистов. Опыт показывает, что настройка и запуск мотивационной программы на новой платформе может сократиться с недель до двух или трех дней.

Карен Амбарцумов, исполнительный директор практики решений для страховых компаний и НПФ GlowByte, сказал: «Растущая конкуренция и уровень автоматизации страховых процессов ставят перед страховыми компаниями новые вызовы. Необходимость быстрой настройки программы комиссионных вознаграждений для продукта или посредника, тестирование мотивационной программы перед запуском, максимальное снижение участия ИТ-разработки в настройке уже стали повседневной необходимостью для страховщиков. В рамках проекта с «Ингосстрахом» перед нами стояло несколько ключевых задач. Необходимо было решить вопрос миграции процессов и данных с зарубежного коробочного решения и создать такую систему, которая полностью сохранит все ключевые возможности действующей платформы, обеспечит андеррайтеров и менеджеров правил, работающих с комиссионными вознаграждениями, гибким и функциональным инструментом, который позволяет реализовать широкий перечень новых возможностей, давно ожидаемый заказчиком. Нам удалось в полной мере достичь поставленных целей. Более того, наше решение обладает достаточной гибкостью, чтобы в дальнейшем адаптировать его под новые бизнес-задачи и изменения рынка».

Сергей Ковалев, директор департамента информационных технологий «Ингосстраха», отметил: «Перед нами как перед одним из лидеров отрасли стояла стратегическая задача – создать платформу, которая, помимо замены существующего инструментария, создаст ряд ключевых возможностей для перехода на принципиально новый уровень мотивации наших партнеров. Решение, созданное совместно с компанией GlowByte, в полной мере реализует наше стратегическое видение работы клиентской сети и ожидания наших партнеров. Оно не имеет промышленных аналогов на российском рынке. Кроме того, в ходе проекта с GlowByte нам удалось сформировать свой центр компетенций, силами которого мы планируем развивать и сопровождать систему».