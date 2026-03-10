Платформа геймификации «Затея» пополнила ИТ-экосистему «Лукоморье»

ИТ-экосистема «Лукоморье» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») объявляет о запуске нового продукта — платформы геймификации «Затея». Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения в категории «Геймификация» и стала частью линейки экосистемы «Лукоморье». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Затея» — это универсальный цифровой инструмент для вовлечения сотрудников в развитие компании, повышения их мотивации и ускорения бизнес-процессов. Система позволяет запускать игровые сценарии вовлеченности, формируя культуру инициативности в организации. Продукт помогает собирать обратную связь от сотрудников и пользователей, ускоряет проверку гипотез и улучшает качество новых сервисов, а также нематериально мотивировать участников.

Арсен Благов, генеральный директор компании «РТК ИТ плюс» — разработчика экосистемы «Лукоморье»: «Платформа “Затея” уже зарекомендовала себя как надежный инструмент внутри нашей компании. Мы активно применяли ее для оценки качества цифровых продуктов, тестирования новых решений, сбора идей и даже для проведения кампаний по нематериальной мотивации сотрудников. “Затея” доказала свою эффективность в реальных задачах — от внутреннего бета-тестирования до массовых мероприятий по командообразованию. Теперь мы рады предложить ее рынку как готовое, гибкое и технологически зрелое решение».

Конструкция платформы органично объединяет мотивацию, аналитику и цифровую трансформацию внутренних процессов. Пользователь заходит в личный кабинет «Затеи», выбирает интересный проект или задачу, выполняет задание, отправляет отчет, получает баллы и может потратить их на маркетплейсе наград. Заказчик проекта, в свою очередь, ставит задачи, оценивает работы, анализирует результаты и собирает полезную статистику.

Особое внимание в «Затее» уделено удобству запуска новых проектов: заказчик может использовать визуальный конструктор, чтобы настроить задачу, задать параметры, загрузить описание и выбрать механику награждения. Новые проекты не требуют отдельных затрат на интеграцию — все работает в облаке и сразу готово к запуску. Предусмотрена возможность подключения платформы к внутренним системам компании через API — от HRM (Human Resource Management*) до аналитики. В частности, реализована интеграция с системой отчетности и визуализации данных «Мера», благодаря чему заказчики получают наглядные дашборды по активности пользователей, прогрессу задач и эффективности вовлеченности.

Функциональность платформы строится на трех ключевых модулях. В личном кабинете участники могут просматривать доступные задачи, следить за рейтингом, отправлять отчеты и видеть историю начислений. Для владельцев проектов в этом же кабинете доступен удобный конструктор задач, интерфейс оценки и модуль наград с возможностью тонкой настройки системы мотивации. В платформе есть маркетплейс — встроенный магазин наград, где участники могут тратить заработанные баллы. Он поддерживает сортировку, индивидуальные магазины по проектам и оформление заказа в несколько кликов. Интерфейс администратора платформы обеспечивает централизованное управление задачами, проектами и товарами, а также предоставляет подробную статистику по активности участников.

Платформа «Затея» особенно полезна в организациях, которые хотят ускорить время вывода продуктов на рынок, протестировать гипотезы или MVP**, получить обратную связь от целевой аудитории, повысить вовлеченность сотрудников в развитие компании, запустить внутренние конкурсы, челленджи, игровые форматы обучения и даже оценочные кампании.

Запуск «Затеи» — это логичное развитие продуктовой линейки «Лукоморья», которая ориентирована на создание импортонезависимых, технологически зрелых решений для цифровой трансформации бизнеса. Новая платформа геймификации дополняет экосистему, способную закрыть ключевые ИТ-потребности как быстро растущих, так и зрелых российских компаний.

*HRM (Human Resource Management) – система управления персоналом, охватывающая все аспекты взаимодействия компании и сотрудников.

** MVP (Minimum viable product) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций, которые позволяют решить ключевые проблемы пользователей и получить от них обратную связь.