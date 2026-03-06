Разделы

Цифровизация
|

«Реглаб» и РТСИМ создают цифрового двойника российской системы автоматизации

Компания «Реглаб», разработчик программируемых контроллеров и программно-аппаратных комплексов, и РТСИМ, создатель динамических тренажеров для промышленности, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает интеграцию российской полнофункциональной распределенной системы управления технологическими процессами Externum в тренажерные комплексы РТСИМ. Сотрудничество поможет закрыть потребность в кадрах, умеющих работать с новым отечественным ПО и оборудованием. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

В условиях действия Постановления Правительства №1912, обязывающего объекты критической информационной инфраструктуры до 2030 г. перейти на доверенные программно-аппаратные комплексы, знание иностранных систем перестает быть гарантией трудоустройства. Теперь студенты и действующие операторы АСУ ТП смогут обучаться на тренажерах, в основе которых лежит российская система управления: получат возможность отрабатывать логику работу в штатных и нештатные ситуациях в среде, идентичной реальным производственным процессам.

Кроме образовательной функции, альянс открывает возможности для верификации проектов автоматизации. Динамические модели РТСИМ станут инструментом дополнительного тестирования решений «Реглаб», что повысит надежность внедрений и сократит сроки пусконаладочных работ на промышленных объектах.

Генеральный директор компании «Реглаб» Андрей Ульянов: «Недостаточно создать надежную систему управления, нужно, чтобы на ней умели работать. У нас есть собственный учебный центр, мы помогаем учебным заведениям в подготовке студентов и сейчас будем применять современный тренажерный комплекс с одной из наших флагманских разработок. Инвестируем средства и знания в образование, чтобы в перспективе получить квалифицированных специалистов, закладываем основу для технологического суверенитета не только в «железе», но и в головах будущих инженеров».

«Интеграция с Externum от компании «Реглаб» — это важный шаг к формированию полностью отечественной экосистемы подготовки специалистов для промышленности. Мы объединяем точную динамическую модель производства и реальную логику современной российской системы управления, чтобы студенты и действующие инженеры могли работать в среде, максимально приближенной к действительности. Такое сотрудничество не только повышает качество обучения, но и помогает предприятиям увереннее переходить на отечественные решения, снижая риски при внедрении и эксплуатации автоматизированных систем», — сказал Айрат Мухаметзянов, генеральный директор «РТСИМ».

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Тренажерные комплексы РТСИМ уже внедрены более чем в 120 вузах и ссузах России, а также в учебных центрах Нигерии, Индонезии, Казахстана и стран Персидского залива. Общее число пользователей превышает 17 тыс. человек, включая более 2000 зарубежных специалистов.

Клиентам в России и за рубежом поставлено свыше 45 цифровых двойников в России и ОАЭ. Это подтверждает интерес к решениям со стороны зарубежных партнеров и отражает высокий уровень российской инженерной экспертизы в сфере промышленной автоматизации.

Интеграция с РСУ Externum, имеющей опыт промышленной эксплуатации на объектах непрерывного производства, позволит расширить присутствие обеих компаний на рынке и предложить заказчикам уникальный продукт — полностью отечественную среду для обучения и автоматизации, от контроллера до виртуального цеха.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Ветроэлектростанции поставят вместо датского российское оборудование на 26 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240