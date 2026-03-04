Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с Avanpost Directory Service 1.7

Система централизованного управления ИТ-инфраструктуры «Колибри-АРМ» подтвердила совместимость с российской службой каталогов Avanpost Directory Service версии 1.7. Об этом заявили эксперты компаний по итогам сертифицированных испытаний.

В ходе тестирования эксперты проверили ключевые сценарии, моделирующие инфраструктуру с десятками филиалов и многотысячной доменной структурой. Испытания подтвердили корректную работу решений, которые обеспечивают аутентификацию и авторизацию пользователей, импорт объектов каталога в «Колибри-АРМ», автоматизированные сценарии развертывания и сопровождения рабочих мест, а также стабильную работу в распределенных инфраструктурах.

Интеграция решений формирует полноценный контур корпоративной управляемости. Так, служба каталогов Avanpost DS отвечает за идентификационную модель и управление объектами домена, тогда как «Колибри-АРМ» обеспечивает централизованное управление жизненным циклом конечных устройств. Совместимость позволяет использовать решения без изменения доменной архитектуры клиентских настроек и действующих бизнес-процессов. Это позволяет сократить сроки развертывания рабочих мест и снизить операционную нагрузку на ИТ-подразделение.

В рамках единой архитектуры заказчик получает автоматизированное подключение устройств к доменной среде, единое применение политик и конфигураций, управление обновлениями Windows и Linux, контроль соответствия конфигураций корпоративным стандартам, удаленную поддержку и администрирование оборудования даже за пределами внутренней сети организации, прозрачную инвентаризацию и мониторинг состояния ИТ-активов.

Такой подход позволяет крупным организациям с большим количеством филиалов перейти от фрагментированного администрирования к централизованной масштабируемой модели эксплуатации с едиными стандартами безопасности и контроля.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Особое значение интеграция приобретает для проектов импортозамещения и миграции с решений Microsoft (Windows, Active Directory, Endpoint Configuration Manager). Совместное использование Avanpost DS и «Колибри-АРМ» обеспечивает построение доменной инфраструктуры на отечественном ПО, сохранение управляемости рабочих станций в гибридной среде Windows/Linux, реализацию миграционных сценариев без остановки эксплуатации и минимизацию технологических и регуляторных рисков. В результате формируется независимая корпоративная ИТ-архитектура с едиными стандартами управления на уровне всей организации.

«Подтвержденная совместимость с Avanpost DS – это не просто интеграция продуктов. Это выстроенный отечественный контур управления доменной инфраструктурой и рабочими местами. Для крупных организаций управляемость становится фактором устойчивости: прозрачность, масштабируемость и централизованный контроль напрямую влияют на стабильность бизнеса и эффективность ИТ-подразделения», – отметил Роман Косачёв, директор по развитию бизнеса «Колибри-АРМ».

«Мы видим растущий запрос со стороны крупных организаций на устойчивые, масштабируемые и управляемые доменные инфраструктуры. Интеграция Avanpost Directory Service с системами управления рабочими местами позволяет заказчикам выстраивать единый контур идентификации и администрирования без зависимости от зарубежных технологий, сохраняя привычные сценарии эксплуатации и высокий уровень безопасности. Для нас принципиально важно, чтобы заказчики могли внедрять Avanpost без пересмотра архитектуры и процессов», – отметила Надежда Поленовская, директор по партнерскому и клиентскому маркетингу Avanpost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг провайдеров резервного копирования

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240