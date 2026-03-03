Разделы

В «Кинопоиске» кадровые перестановки

Александр Дунаевский возглавит направление персональных ИИ-продуктов «Плюса» и «Фантеха» «Яндекса». В новой роли он сосредоточится на развитии и масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта во все развлекательные сервисы компании и созданием персонализированного пользовательского опыта. Назначение Александра отражает стратегический фокус «Фантеха» на ИИ как ключевом драйвере развития экосистемы развлечений. Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

Александр Дунаевский руководил «Кинопоиском» с октября 2023 г. За это время сервис закрепил лидерство среди российских видеостримингов и достиг аудитории 18,5 млн смотрящих подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц. В ноябре 2025 г. под его руководством «Кинопоиск» объявил о трансформации из онлайн-кинотеатра в платформу: пользователи получили возможность оформлять на «Кинопоиске» подписки на другие онлайн-кинотеатры и с помощью универсальной системы рекомендаций находить контент, который выходит не только внутри «Кинопоиска», но и на других стримингах, телеканалах и в кинотеатрах. Партнерами платформы стали телеканалы ТНТ, НТВ, «Первый канал», «Матч!» и онлайн-кинотеатры Kion, «Иви», Start, «Амедиатека» и «Смотрим».

Кроме того, Александр Дунаевский объявил об очень важном приоритете для сервиса – появлении в ближайшем будущем персонального ассистента внутри «Кинопоиска», который будет построен на базе технологий Alice AI.

aleksandr_dunaevskij700.jpg

Александр Дунаевский возглавит направление персональных ИИ-продуктов «Плюса» и «Фантеха» «Яндекса»

Пост руководителя и генерального директора «Кинопоиска» займет Николай Буц, ранее занимавший должность директора по контенту сервиса и руководителя лицензирования видео в «Фантехе» «Яндекса» в команде Александра Дунаевского. Николай более пяти лет формирует контентную стратегию сервиса, отвечает за партнерства с правообладателями, закупку и развитие библиотеки, а также за усиление позиций «Кинопоиска» как ключевого игрока на рынке онлайн-кинотеатров. Его назначение обеспечит преемственность стратегии развития «Кинопоиска» и усилит дальнейшее развитие сервиса в тесной работе с индустрией.

