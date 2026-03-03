Разделы

«Телфин» запускает текстовые сообщения из голосового меню для быстрого информирования клиентов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении сценариев обработки звонков. Теперь в виртуальной АТС «Телфин.Офис» появилась возможность автоматической отправки текстовых сообщений в мессенджеры или SMS при маршрутизации вызовов.

Новая функциональность позволяет автоматически рассылать информационные SMS и сообщения в мессенджеры Max, Telegram или WhatsApp непосредственно из голосового меню при тоновом наборе или совершении определенного действия, например обращении в компанию в нерабочее время.

Отправка текстовых сообщений при маршрутизации звонков позволяет быстро информировать клиентов: пересылать им новые контактные данные, график работы, адрес сайта организации, список актуальных вакансий и т. д. Такие уведомления разгружают телефонные линии и помогают избежать повторных звонков.

Виртуальная АТС автоматически отправляет SMS или сообщение на мобильный номер в заранее указанный мессенджер. Компаниям доступно неограниченное количество индивидуальных сценариев маршрутизации: в частности, текстовое сообщение может уходить всем, кто позвонил в организацию, или — при переадресации — на определенный номер, если сотрудник находится в отпуске, и др.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Текстовые сообщения часто подключают вместе с автоинформатором. Например, робот сообщает клиенту о старте регистрации на мероприятие, а в случае заинтересованности и готовности принять участие компания автоматически высылает приглашение со ссылкой на регистрацию. Такое сочетание коммуникационных сервисов актуально для организаций сферы образования, медицинских учреждений, туристических фирм, агентств недвижимости и т. п.

«Сообщения при маршрутизации помогают клиентам оперативно получать инструкции, подтверждения или уточнения без задержек. Кроме этого, данные сообщения фиксируются в виртуальной АТС «Телфин.Офис», что позволяет вести историю коммуникации и анализировать эффективность процесса маршрутизации и разных сценариев обработки звонков», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

