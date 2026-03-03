Разделы

МТС разогнала LTE в разгар туристического сезона в Листвянке

МТС усилила сеть LTE в туристическом поселке Листвянка. Оператор модернизировал сеть и установил дополнительное телеком-оборудование, в результате скорость мобильного интернета выросла на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС усилили покрытие на территории всего поселка. Туристы и местные жители получили доступ к новым скоростям МТС в главных туристических локациях – в Байкальском музее и нерпинарии, на горнолыжном комплексе и рыбном рынке, а также в гостиницах и супермаркете.

В разгар зимнего туристического сезона Листвянку посещают десятки тысяч туристов и жителей региона, приезжающие погулять, полюбоваться льдом, покататься на хивусах и собачьих упряжках. Теперь все онлайн-сервисы – банковские приложения, заказ такси, онлайн-продажа билетов, мессенджеры и социальные сети – доступны в сети МТС на более высокой скорости.

«Листвянка считается главными «воротами» к Байкалу и является одной из самых любимых туристических локаций жителей и гостей региона. Сейчас в зимний период жизнь в Листвянке кипит: здесь проходят фестивали, экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия. Теперь посетителям будет значительно комфортнее пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами – делиться в интернете фотографиями природы, экспонатов музея смотреть и скачивать видео на высоких скоростях», — сказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

