Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах

В клиниках Сибирского государственного медицинского университета начал работу новый цифровой сервис — официальный бот для записи на прием в мессенджере Mах. С его помощью пациенты могут записаться на прием к врачам всех специальностей, представленных в клиниках: от терапевтов и педиатров до узких специалистов, в том числе в области стоматологии. Об этом CNews сообщили представители Сибирского государственного медицинского университета.

«Запуск бота стал продолжением стратегии клиник, ориентированной на комфорт пациентов и персонализированный подход к каждому обратившемуся. Внедрение новых технологий призвано сделать взаимодействие максимально оперативным и удобным, позволяя экономить главный ресурс — время. Цифровые инструменты позволяют убрать административные барьеры и сделать визит к врачу комфортным с самого первого шага», — сказал главный врач клиник Сибирского медуниверситета Максим Зоркальцев.

Главное преимущество нового сервиса — простота и доступность. Для использования бота не требуется проходить дополнительную регистрацию, устанавливать сторонние приложения или заполнять длинные формы. Достаточно открыть мессенджер MAX и начать диалог с официальным ботом клиник Сибирского медуниверситета. Интерфейс бота отличается интуитивной понятностью и продуманной навигацией, поэтому сервис будет одинаково удобен как для молодых пациентов, привыкших к цифровым решениям, так и для людей пожилого возраста.

Процесс записи через бот занимает всего несколько минут и состоит из простых шагов: Запустить мессенджер Mах и перейти в диалог с официальным ботом клиник СибГМУ; Выбрать услугу «Запись к врачу»; Ознакомиться со списком всех доступных направлений и выбрать нужную специализацию врача (например, кардиолог, офтальмолог, невролог и другие); Просмотреть актуальное расписание со свободными слотами и выбрать наиболее удобную дату визита; Выбрать вид приема; Выбрать удобное время приема; Появится сообщение со всей информацией о записи, если все верно, необходимо подтвердить запись; После этого специалисты колл-центра клиник СибГМУ свяжутся с пациентом по телефону для уточнения деталей и подтверждения записи.

Цифровизация

Все записи через бот автоматически попадают в единое расписание в медицинскую информационную систему, что гарантирует их точность и актуальность. Новый сервис призван разгрузить традиционные каналы записи — колл-центр и регистратуру, позволяя сотрудникам сосредоточиться на решении более сложных и нестандартных вопросов пациентов. Цифровизация записи повысит доступность медицинской помощи и сократит время ожидания ответа оператора для тех, кто по-прежнему предпочитает запись по телефону. Новый инструмент будет особенно полезен для пациентов, ценящих скорость и мобильность.

В планах развития сервиса — расширение функционала: кроме записи к врачу, в интерфейс бота планируется внедрить телемедицинские консультации. Пациенты смогут в дистанционном формате проконсультироваться со специалистами, что сделает взаимодействие с клиникой Сибирского медуниверситета еще более технологичным и доступным.

