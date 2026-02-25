Пользователи Max теперь могут создать «Цифровой ID» в несколько кликов

Создать «Цифровой ID» — аналог бумажных документов в Max — теперь можно в несколько простых шагов. Достаточно обновить приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах».

«Цифровой ID» — это QR-код в профиле пользователя Max, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.

Создать «Цифровой ID» могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо: перейти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать на кнопку «Добавить документы», предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.

Технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» в Max внедрили маркетплейс Ozon на пунктах выдачи при получении заказов, а также более 70 тыс. магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», «Мария-Ра», «Дикси», «Лента», «Монетка» и «Ашан» на кассах самообслуживания. Для подтверждения статуса совершеннолетнего во время приобретения товаров 18+ достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.

Max в пилотном режиме запустил подтверждение статуса пенсионера с помощью «Цифрового ID» в торговых точках сети Х5. В начале марта подтвердить скидку пенсионера с помощью мессенджера можно будет на кассах самообслуживания во всех магазинах «Перекресток» и «Пятерочка».