HR-кухня HoReCa: число вакансий в гостеприимстве за год увеличилось вдвое

Рынок HoReCa в 2025 г. демонстрирует опережающую динамику и остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов занятости. По данным «Авито Работы», по России количество вакансий в сфере гостеприимства увеличилось на 98% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составила 84,79 тыс. руб/мес (+46%). Эту тенденцию подтверждает Москва. По данным центра «Профессии будущего», в столице сейчас доступно более 33 тыс. вакансий в индустрии гостеприимства. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам 2025 г., более чем двукратный рост спроса зафиксирован на су-шефов (+102%, среднее зарплатное предложение 104,98 тыс. руб/мес), шеф-поваров (+102%, 100,33 тыс. руб/мес) и помощников официанта (+92%, 65,53 тыс. руб/мес). Су-шеф стал самым высокооплачиваемым специалистом сегмента — работодатели предлагали в среднем 104,98 тыс. руб/мес (+12% год к году). В числе лидеров по динамике средних зарплатных предложений также сушист (93,26 тыс. руб/мес, +18%), шаурмист (91,29 тыс. руб/мес, +26%) и повар (81,2 тыс. руб/мес, +29%).

Занятость в сфере гостеприимства зачастую предполагает работу по сменному графику с возможностью выбора утренних или вечерних смен. График возможен в форматах 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2. Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе.

В Москве рынок гостеприимства также показывает устойчивый рост: в 2025 г. количество вакансий увеличилось на 46%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 81,97 тыс. руб/мес (+12%). Чаще всего работодатели искали су-шефов (+80%), помощников официантов (+51%) и работников кухни (+47%).

При этом наиболее заметная динамика роста средних зарплатных предложений зафиксирована у работников кухни — +71% (до 106,17 тыс. руб/мес), пекарей — +39% (89,06 тыс. руб/мес) и поваров — +33% (103,56 тыс. руб/мес). Шаурмист в Москве вошел в число самых высокооплачиваемых специалистов с уровнем средней предлагаемой зарплаты в 113,524 тыс. руб/мес (+29%).

Соискательская активность в столичном HoReCa выросла на 60%, а число размещённых резюме — на 75%. Средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 89,5 тыс. руб/мес (+17%). Наибольший рост интереса зафиксирован к позициям помощника официанта (+95% откликов), су-шефа (+77%) и шеф-повара (+46%).

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

«В HoReCa конкуренция за персонал выходит за пределы зарплатных предложений. В III квартале 2025 г. московские работодатели в 2,3 раза (+130%) чаще стали указывать обучение как часть оффера, на 97% увеличилось количество предложений с корпоративными скидками, на 80% — с зонами отдыха, на 72% — парковку и на 67% — медицинскую страховку. Это показывает смену модели: бизнес начинает бороться не только за найм, но и за удержание. Сотрудники отрасли все чаще выбирают работодателя по совокупности условий — атмосфере, возможностям роста и заботе, — а не только по цифре в вакансии. Именно комплексное предложение сегодня становится главным фактором устойчивости команды», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работ»ы.

«Мы слышим запрос бизнеса на квалифицированные кадры. Именно поэтому наш центр практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках предлагает конкретные и эффективные решения. Максимум за три месяца мы готовим по самым востребованным профессиям для индустрии гостеприимства, в числе которых повара, бармены, бариста и официанты, пекари и кондитеры, а также администраторы и горничные. Работодатели-партнеры сами участвуют в формировании учебных планов и проведении занятий, именно поэтому 85% выпускников получают предложение о работе еще до окончания обучения. В год мы будем выпускать более 15 тыс. квалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономики города», — сказал Андрей Тарасов, руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего».

Поддержка развития бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он создан для комплексного решения задач по поддержке, развитию и масштабированию российского бизнеса, аккумулируя лучшие практики и инструменты для его устойчивого роста.

